Wywołali chaos w całym mieście. Blokowali połączenia, kradli dane

Do nietypowej sytuacji doszło w Toronto. Miasto zostało sparaliżowane w ramach niespotykanej dotąd akcji biorącej na celownik infrastrukturę telekomunikacyjną.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 18:50
Wywołali chaos w całym mieście. Blokowali połączenia, kradli dane

Wielki atak SMS Blasterami

Departament Policji w Toronto w Kanadzie wyjawił w niedawnej konferencji prasowej, że doszło do 13 milionów zakłóceń sieci komórkowej, które dotknęły dziesiątki tysięcy telefonów komórkowych.

Skala zjawiska była ogromna - mieszkańcy Toronto nie mogli połączyć się z sieciami komórkowymi, a nawet nie mogli wykonywać połączeń na numery awaryjne (911) (czyli odpowiednik polskiego 112).

Za ten komunikacyjny paraliż odpowiada grupa trzech osób korzystających z tzw. SMS Blasterów, czyli wyspecjalizowanych urządzeń, które podszywają się pod punkty dostępu operatorów, przechwytują sygnały telefoniczne i wysyłają fałszywe wiadomości tekstowe. SMS Blastery znajdowały się w samochodach, którymi przemieszczali się przestępcy, którzy m.in. wysyłali SMS-y wyglądające, jakby wysyłały je oficjalne instytucje, w tym banki czy instytucje samorządowe.

Niestety w przypadku tzw. spoofingu (czyli podszywania się w nieodróżnialny sposób) ludzie chętniej klikali na zawarte w takich wiadomościach linki, a one prowadziły do stron internetowych zaprojektowanych do wykradzenia danych osobowych i logowania albo wymuszały płatności na rzecz przestępców.

SMS Blaster jest wyjątkowo perfidnym narzędziem ataku, gdyż można nim obejść wszelkie zabezpieczenia firm telekomunikacyjnych i bezpośrednio dotrzeć do potencjalnych ofiar.

Lokalne władze przyznały, że była to pierwsza tego typu operacja na taką skalę. Podkreślono przy okazji, że takie ataki za pomocą bardziej zaawansowanych SMS Blasterów mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwu narodowemu. To wszystko dlatego, że potrafią przechwytywać sygnały telefoniczne, a nie tylko wysyłać fałszywe wiadomości, nagrywać rozmowy i uzyskać metadane urządzeń.

Źródła zdjęć: Tom Hardwood / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Toms's Hardware