Wywołali chaos w całym mieście. Blokowali połączenia, kradli dane

Wielki atak SMS Blasterami

Departament Policji w Toronto w Kanadzie wyjawił w niedawnej konferencji prasowej, że doszło do 13 milionów zakłóceń sieci komórkowej, które dotknęły dziesiątki tysięcy telefonów komórkowych.

Skala zjawiska była ogromna - mieszkańcy Toronto nie mogli połączyć się z sieciami komórkowymi, a nawet nie mogli wykonywać połączeń na numery awaryjne (911) (czyli odpowiednik polskiego 112).

Za ten komunikacyjny paraliż odpowiada grupa trzech osób korzystających z tzw. SMS Blasterów, czyli wyspecjalizowanych urządzeń, które podszywają się pod punkty dostępu operatorów, przechwytują sygnały telefoniczne i wysyłają fałszywe wiadomości tekstowe. SMS Blastery znajdowały się w samochodach, którymi przemieszczali się przestępcy, którzy m.in. wysyłali SMS-y wyglądające, jakby wysyłały je oficjalne instytucje, w tym banki czy instytucje samorządowe.

Niestety w przypadku tzw. spoofingu (czyli podszywania się w nieodróżnialny sposób) ludzie chętniej klikali na zawarte w takich wiadomościach linki, a one prowadziły do stron internetowych zaprojektowanych do wykradzenia danych osobowych i logowania albo wymuszały płatności na rzecz przestępców.

SMS Blaster jest wyjątkowo perfidnym narzędziem ataku, gdyż można nim obejść wszelkie zabezpieczenia firm telekomunikacyjnych i bezpośrednio dotrzeć do potencjalnych ofiar.