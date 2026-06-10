Nie tylko płyny, ale także elektronika. Koniec z uciążliwą czynnością
Na Lotnisku Chopina w Warszawie wkrótce pojawi się technologia, która zauważalnie usprawni kontrolę bezpieczeństwa. Pierwsze dwa urządzenia skanujące zaczną funkcjonować na przełomie czerwca i lipca. Oto, jakie zmiany będą czekać na podróżnych.
Idealny moment na wprowadzenie tego typu zmian. Wakacje to bowiem wzmożony okres, kiedy Polacy latają. A zdecydowana większość korzysta z Lotniska Chopina. Już wkrótce, podróżujący po Unii Europejskiej będą mogli zapomnieć o uciążliwym wyjmowaniu elektroniki oraz stresującym przelewaniu płynów w miniaturowe butelki. Przebudowa strefy kontroli zmierza ku końcowi. Stworzono nie tylko nowe systemy zasilania, ale także przesunięto szklane ściany w terminalu. Początkowo zostaną uruchomione dwa urządzenia, a docelowo ma ich być 15. Tego typu urządzenia działają już od dłuższego czasu w porcie lotniczym w Krakowie oraz w Poznaniu.
Koniec z wyjmowaniem elektroniki
Nowe skanery tworzą tak precyzyjny obraz 3D, że pasażerowie już nie będą musieli wyjmować z bagażu dużej elektroniki, takiej jak laptopy i tablety. To zmiana, która zredukuje stres pasażerów oraz skróci czas spędzony przy taśmie. Zastosowana technologia też pozwoli na szybsze i skuteczniejsze wykrycie przedmiotów zabronionych.
Co ciekawe, w planach jest także zakup i instalacja sporej ilości skanerów do obuwia, przeznaczonych do wykrywania metalu oraz śladowych ilości materiałów wybuchowych.
Limit do 100 mililitrów jeszcze będzie obowiązywał
Warto zaznaczyć, że to jeszcze nie ten moment, kiedy zostanie zniesiony limit przewożenia płynów na Lotnisku Chopina, ale to są właśnie przygotowania do tego typu usprawnień. Wszystko idzie w dobrym kierunku. To właśnie dzięki tego typu urządzeniom dotychczasowy obowiązek wyjmowania z bagażu tabletów oraz limit płynów przewożonych w opakowaniach do 100 ml (zamkniętych w specjalnych workach) przestanie niebawem funkcjonować.