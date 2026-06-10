Nie tylko płyny, ale także elektronika. Koniec z uciążliwą czynnością

Idealny moment na wprowadzenie tego typu zmian. Wakacje to bowiem wzmożony okres, kiedy Polacy latają. A zdecydowana większość korzysta z Lotniska Chopina. Już wkrótce, podróżujący po Unii Europejskiej będą mogli zapomnieć o uciążliwym wyjmowaniu elektroniki oraz stresującym przelewaniu płynów w miniaturowe butelki. Przebudowa strefy kontroli zmierza ku końcowi. Stworzono nie tylko nowe systemy zasilania, ale także przesunięto szklane ściany w terminalu. Początkowo zostaną uruchomione dwa urządzenia, a docelowo ma ich być 15. Tego typu urządzenia działają już od dłuższego czasu w porcie lotniczym w Krakowie oraz w Poznaniu.

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Koniec z wyjmowaniem elektroniki

Nowe skanery tworzą tak precyzyjny obraz 3D, że pasażerowie już nie będą musieli wyjmować z bagażu dużej elektroniki, takiej jak laptopy i tablety. To zmiana, która zredukuje stres pasażerów oraz skróci czas spędzony przy taśmie. Zastosowana technologia też pozwoli na szybsze i skuteczniejsze wykrycie przedmiotów zabronionych.

Co ciekawe, w planach jest także zakup i instalacja sporej ilości skanerów do obuwia, przeznaczonych do wykrywania metalu oraz śladowych ilości materiałów wybuchowych.

Limit do 100 mililitrów jeszcze będzie obowiązywał