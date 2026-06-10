Action już czai się z hitem. 10 w 1 za 49,99 zł, każdy facet musi mieć

Przestań płacić barberowi, zrób to sam

Cena za tzw. Combo, czyli ostrzyżenia głowy i brody to w Warszawie 130 - 150 zł, a w salonach premium rzadkością nie są kwoty powyżej 200 zł za wizytę. Wszystko to przy tym jest tak umiejętnie strzyżone, by już po tygodniu myśleć o kolejnej wizycie. Elegancka broda dłużej bez korekty się nie utrzyma.

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Mnoży to koszty pielęgnacji męskiego owłosienia i łatwo popaść w absurd. Być może wizyta mojej żony w salonie fryzjerskim trwa długo i kosztuje słono, ale ona potrzebuje jej raz na 4 miesiące i wygląda nieustannie pięknie. Natomiast z brodami zrobiła się jakaś mafia — chcąc nie wyglądać jak osoba w kryzysie bezdomności, najlepiej byłoby płacić z 400 zł miesięcznie. Dokładnie tak, nie raz na kilka miesięcy, tylko miesiąc w miesiąc.

Sam już nauczyłem się ogarniać zarost za pomocą Philips OneBlade, ale wygląda na to, że czas na przesiadkę. Zestaw z Action kosztuje zaledwie 49,99 zł, a załawia kompleksowo wszystkie moje potrzeby i nie wymaga kupowania pieruńsko drogich ostrzy OneBlade.

Trymer 10 w 1 Code Home za 49,99 zł zamiast 64,40 zł

1,5 godziny pracy na baterii, ładowanie przez USB-C, a do tego wodoodporna konstrukcja (IPX6) umożliwiająca korzystanie ze sprzętu nawet pod prysznicem. Do tego 6 nakładek grzebieniowych, by golić się z cieniowaniem, a nie jak od garnka, trymer do brody, trymer do włosów w nosie i nasadka do golenia na zero.

Całość spakowana w eleganckie etui podróżne, by niczego nie szukać w łazience, no a cena po prostu śmieszna. Nawet na AliExpress nie byłoby to dużo, a dostajemy pełną gwarancję producenta i ustawową rękojmię. Dla mnie bomba.