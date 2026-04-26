Aplikacje

DeepSeek wydał nowy duży model językowy V4 z aż 1,6 bilionem parametrów i okienkiem kontekstowym na 1 milion tokenów. Oczy całego świata były skierowane na chiński startup. Niedługo później zareagował Departament Stanu Stanów Zjednoczonych i nie była to przychylna reakcja.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 21:06
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy model DeepSeek nie podoba się USA. Oskarżają Chiny o kradzież

Amerykanie ostrzegają przed DeepSeek

DeepSeek V4 to pierwszy zaawansowany wielkoskalowy model AI (tzw. AI frontier) zoptymalizowany pod procesory Huawei Ascend AI, a nie pod sprzęt Nvidii. W dniu jego wydania amerykański departament stanu przekazał depeszę do ambasad na całym świecie, w którym alarmował o kradzieży własności intelektualnej ze strony DeepSeek i innych chińskich firm.

Dalsza część tekstu pod wideo

Model V4 ma ogromną przewagę nad konkurencją, czyli cenę. Bardziej zaawansowana wersja V4-Pro kosztuje 3,48 dolara za milion tokenów, a V4-Flash (284 mld parametrów) – 0,28 dolara za 1 mln tokenów wyjściowych. Konkurencja każe sobie płacić o wiele więcej, bo za analogiczne ilości tokenów na GPT-5.4 zapłacimy 30 dolarów, a za Claude Opus 4.6 – 25 dol. DeepSeek przyznaje, że jest minimalnie za nimi w tyle (ok. 3-6 miesięcy pracy deweloperskiej), ale przewyższa każdy inny model w kodowaniu i złożonych operacjach logicznych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-037PL 18" IPS Ultra 9-275HX 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-037PL 18" IPS Ultra 9-275HX 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
18999 zł - najniższa cena
Kup teraz 18999 zł
Laptop LENOVO Legion 5 Pro 16ADR10 16" IPS 240Hz R9-8945HX 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070
Laptop LENOVO Legion 5 Pro 16ADR10 16" IPS 240Hz R9-8945HX 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070
0 zł
7999 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999 zł
Laptop PREDATOR Helios 18 AI PH18-73-94GH 18" IPS Ultra 9-275HX 128GB RAM 5TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop PREDATOR Helios 18 AI PH18-73-94GH 18" IPS Ultra 9-275HX 128GB RAM 5TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
29799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29799.99 zł
Advertisement

Wcześniejszy model V3 wytrenowano na 2048 akceleratorach Nvidia H800, które były objęte amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi do Chin. Wszczęto śledztwo, czy firma zdobyła ten sprzęt legalnie.

Aby uniknąć takich sytuacji i oskarżeń, V4 wytrenowano w całości na chińskich układach Huawei Ascend. DeepSeek V4 jest w pełni kompatybilny z procesorami Ascend SuperNode, a cena za milion tokenów może jeszcze spaść w drugiej połowie roku, kiedy Huawei zwiększy produkcję serii Ascend 950.

Departament Stanu USA wysłał do ambasad depeszę, w której nakazał dyplomatom informować partnerów zagranicznych o "obawach dotyczących pozyskiwania i destylowania" amerykańskich modeli AI przez chińskie firmy. Wprost wymieniono DeepSeek, Moonshot AI i MiniMax. Dwa dni wcześniej Biały Dom oskarżył chińskie podmioty o prowadzenie "celowych, przemysłowych kampanii" mających na celu destylację amerykańskich systemów frontier AI.

To rozwinięcie wcześniejszych zarzutów Anthropic z lutego — firma twierdziła, że DeepSeek, Moonshot i MiniMax korzystały z 24 tys. fałszywych kont, by wykonać 16 mln zapytań do modelu Claude i w ten sposób odtworzyć jego możliwości. OpenAI również oskarżyło DeepSeek o destylację swoich modeli.

Chiny odrzuciły te zarzuty jako "bezpodstawne". DeepSeek utrzymuje, że model V3 trenowano na danych pozyskanych z naturalnego crawlowania sieci, a nie na syntetycznych danych generowanych przez OpenAI. Depesza dyplomatyczna i premiera V4 pojawiają się na kilka tygodni przed wizytą prezydenta Trumpa u Xi Jinpinga w Pekinie — spotkaniem, które ma dotyczyć m.in. kontroli eksportu chipów i sporów o własność intelektualną.

Image
telepolis
chiny sztuczna inteligencja usa LLM DeepSeek DeepSeek V4
Źródła zdjęć: 24K-Production / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Tom's Hardware