Ładowarka prawie 65 W za 19,63 zł. Musisz jednak trochę pokombinować

Zacznijmy od pierwszego punktu. Otóż ładowarka Essager jest w stanie dać z siebie 65 W mocy. Jednak niepojedynczemu urządzeniu, a przez dwa porty wykorzystywane jednocześnie. Znajdziemy w niej USB-C z maksymalną mocą do 20 W, oraz USB-A o mocy do 45 W. Jest to o tyle nietypowe, że zwykle to USB-C jest tą mocniejszą opcją. Warto także podkreślić, że wspiera ona technologię PD, oraz QC.

Essager za 19,63 zł

Jeśli macie już konto na AliExpress, to po wejściu w link zapewne widzicie cenę 42,13 zł. Czyli o całe 1,80 zł mniej, niż przed obniżką. Jest to dobra wiadomość, ponieważ pokazuje, że ładowarka ta nie jest podejrzanie tanim sprzętem, a czymś konkretnie wycenionym. Skąd jednak te 19,63 zł? Otóż to promocja dla nowych klientów.

Jeśli więc nigdy nie robiliście zakupów na AliExpress, to możecie z niej skorzystać. Jeśli robiliście, to warto, aby członek Waszej rodziny, prawdziwy lub zmyślony, założył swoje konto i kupił ładowarkę dla Was.