Sprzęt

Ładowarka prawie 65 W za 19,63 zł. Musisz jednak trochę pokombinować

I tu mogły pojawić się dwa zasadnicze pytania: co to znaczy prawie 65 W i na czym polega to kombinowanie?

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 08:54
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Ładowarka prawie 65 W za 19,63 zł. Musisz jednak trochę pokombinować

Zacznijmy od pierwszego punktu. Otóż ładowarka Essager jest w stanie dać z siebie 65 W mocy. Jednak niepojedynczemu urządzeniu, a przez dwa porty wykorzystywane jednocześnie. Znajdziemy w niej USB-C z maksymalną mocą do 20 W, oraz USB-A o mocy do 45 W. Jest to o tyle nietypowe, że zwykle to USB-C jest tą mocniejszą opcją. Warto także podkreślić, że wspiera ona technologię PD, oraz QC.

Dalsza część tekstu pod wideo
Essager 65 W Nietypowa ładowarka w nietypowej promocji

Essager za 19,63 zł

Jeśli macie już konto na AliExpress, to po wejściu w link zapewne widzicie cenę 42,13 zł. Czyli o całe 1,80 zł mniej, niż przed obniżką. Jest to dobra wiadomość, ponieważ pokazuje, że ładowarka ta nie jest podejrzanie tanim sprzętem, a czymś konkretnie wycenionym. Skąd jednak te 19,63 zł? Otóż to promocja dla nowych klientów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka sieciowa TECH-PROTECT GaN 100W Biały
Ładowarka sieciowa TECH-PROTECT GaN 100W Biały
-20.03 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 109.96 zł
Ładowarka sieciowa FIXED FIXC17N-2UM-BK 17W Czarny
Ładowarka sieciowa FIXED FIXC17N-2UM-BK 17W Czarny
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Ładowarka sieciowa INIU Leopard Charger 70W Czarny
Ładowarka sieciowa INIU Leopard Charger 70W Czarny
0 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.99 zł
Advertisement

Jeśli więc nigdy nie robiliście zakupów na AliExpress, to możecie z niej skorzystać. Jeśli robiliście, to warto, aby członek Waszej rodziny, prawdziwy lub zmyślony, założył swoje konto i kupił ładowarkę dla Was.

Essager 65 W Nietypowa ładowarka w nietypowej promocji

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
aliexpress ładowarki Essager
Zródła zdjęć: Aliexpress