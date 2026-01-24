Szykuj się na off-roadową wiosnę. Engwe Y1000 daje do pieca

Engwe pokazuje, że od hulajnogi można wymagać więcej

Marka Engwe znana jest w Polsce przede wszystkim z oferty rowerów elektrycznych, takich jak kultowy już Engwe Engine Pro 2.0 czy karbonowy Engwe N1 PRO. Producent ma w swojej ofercie też inną kategorię pojazdów, hulajnogi elektryczne, która właśnie dorobiła się nowego, flagowego modelu Engwe Y1000.

Sercem Y1000 jest system dwóch silników o łącznej mocy 2400 W, umożliwiający jazdę w trybie jedno- lub dwusilnikowym w zależności od potrzeb. Ta konfiguracja pozwala na adaptacyjną kontrolę jazdy, a urządzenie zdolne jest do pokonywania podjazdów o kącie 20 stopni, co gwarantuje dynamiczną jazdę nawet w wyjątkowo trudnym ternie.

Hulajnoga wyposażona jest w baterię 52V 22,5 Ah o pojemności 1170 Wh, zapewniającą zasięg do 100 kilometrów na jednym ładowaniu. Czyni to Y1000 modelem doskonałym na dalsze wycieczki, a nie tylko na krótkich, miejskich dystansach.

Odblokowanie przez Bluetooth i NFC oraz systemy bezpieczeństwa

Podobnie jak wybrane rowery w ofercie producenta, hulajnoga oferuje proste i bezpieczne odblokowywanie za pomocą NFC lub po zbliżeniu się do urządzenia ze sparowanym telefonem. Do tego w aplikacji jest kilka bajerów jak, system cruise control czy regulacja efektów paska świetlnego.

Wracając zaś do kluczowych kwestii, Engwe Y1000 wyposażona jest w zaawansowany system hamulcowy – dwutłokowe hamulce hydrauliczne z dyskami o średnicy 140 mm o doskonałej dyspersji ciepła. Do tego dochodzi przednie i tylne zawieszenie o nośności aż 2000 funtów (907 kilogramów) zapewniające doskonałą absorpcję wstrząsów w terenie.

Niestety w udostępnionych materiałach zabrakło informacji na temat masy urządzenia, a z racji zastosowanej amortyzacji i pojemnych akumulatorów może być ona pokaźna. Nie wiemy też jeszcze na tym etapie, jaki jest czas ładowania urządzenia.

Cena i dostępność

Cena sprzętu ustalona została w Europie na 1099 euro, co daje w przeliczeniu około 4600 zł. Nie jest to mało, ale też nie jest to pierwszy lepszy model, tylko sprzęt dla osób szukających czegoś więcej niż konwencjonalna hulajnoga. Warto przypomnieć, że w ofercie producenta nadal dostępne są tańsze modele Y400 i Y600.