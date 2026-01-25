Uderzaj w klawisze jak emerytowana maszynistka, pokonując przy tym wrogów
Musisz się także pośpieszyć, ponieważ zostały już ostatnie sztuki ENDORFY Thock TKL Wireless Red w sklepie x-kom. A przynajmniej jeśli chodzi o egzemplarze objęte promocją, która obniża cenę klawiatury o 150 zł do 229 zł.
ENDORFY Thock TKL Wireless Red to klawiatura, o której wiele mówi sama nazwa. I tak TLK odnosi się tu do wycięcia bloku numerycznego. Wireless oznacza, że jest to klawiatura z funkcją bezprzewodowego podłączenia za pomocą adaptera 2,4 GHz, oraz Bluetooth. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć ją również kablem. Red odnosi się natomiast do przełączników Kailh Box Red.
ENDORFY Thock TKL Wireless Red
Tym samym do nazwy można by dopisać także RGB, bo właśnie takie podświetlenie ona oferuje. I to zarówno w trybie strefowym, jednostrefowym, jak i punktowym. Nie zabrakło także funkcji Anti-Ghosting z pełnym N-Key Rollover.
Co więcej, klawiatura ta może być także świetną bazą, ponieważ pozwala na wymianę przełączników. Producent deklaruje, że jest kompatybilna z większością 3- i 5-pinowych konstrukcji na rynku. A wszystko to za jedyne 229 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.