Milion użytkowników Chrome na celowniku. Natychmiast to usuń

Popularne rozszerzenie do Google Chrome, używane przez ponad milion użytkowników, padło łupem hakerów. W zeszłym roku zostało ono przez nich przejęte, a następnie zainfekowane złośliwym kodem. Powinieneś je jak najszybciej usunąć.

Usuń to z Google Chrome

Mowa o rozszerzeniu "Save Image sa Type", które pozwala użytkownikom przeglądarki na wybranie rodzaju pliku graficznego, w jakim chcą zapisać pobrany plik. Dzięki temu, bez dodatkowych programów, można np. przerobić WEBP na JPG.

Problem w tym, że popularne rozszerzenie w zeszłym roku zostało przejęte przez hakerów. Stało się to prawdopodobnie między 13 a 29 listopada 2025 roku. Wtyczka została szybko zmodyfikowana, aby zawierała złośliwy kod. Ten przekierowywał ruch użytkowników, co pozwalało przestępcom na pobieranie prowizji od dokonywanych przez nich zakupów.