Milion użytkowników Chrome na celowniku. Natychmiast to usuń

Użytkownicy Google Chrome powinni jak najszybciej sprawdzić listę zainstalowanych rozszerzeń. Jedno bardzo popularne zostało przejęte przez przestępców.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:49
Milion użytkowników Chrome na celowniku. Natychmiast to usuń

Popularne rozszerzenie do Google Chrome, używane przez ponad milion użytkowników, padło łupem hakerów. W zeszłym roku zostało ono przez nich przejęte, a następnie zainfekowane złośliwym kodem. Powinieneś je jak najszybciej usunąć.

Usuń to z Google Chrome

Mowa o rozszerzeniu "Save Image sa Type", które pozwala użytkownikom przeglądarki na wybranie rodzaju pliku graficznego, w jakim chcą zapisać pobrany plik. Dzięki temu, bez dodatkowych programów, można np. przerobić WEBP na JPG.

Problem w tym, że popularne rozszerzenie w zeszłym roku zostało przejęte przez hakerów. Stało się to prawdopodobnie między 13 a 29 listopada 2025 roku. Wtyczka została szybko zmodyfikowana, aby zawierała złośliwy kod. Ten przekierowywał ruch użytkowników, co pozwalało przestępcom na pobieranie prowizji od dokonywanych przez nich zakupów.

Google dopiero na początku marca usunął rozszerzenie z Chrome Web Store. Oznacza to, że szkodliwe rozszerzenie było dostępne przez długie tygodnie. Z doniesień wynika, że za atakiem stoi znana grupa, która wielokrotnie przejmowała popularne wtyczki do przeglądarek, a następnie je aktualizowała i infekowała złośliwym kodem.

Źródła zdjęć: Thaspol Sangsee / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechSpot