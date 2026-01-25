Pamięci RAM to dopiero początek. Szykuje się koszmar

Rynek pamięci RAM oszalał. Ceny są kilkukrotnie wyższe od tych w listopadzie. Wszystko dlatego, że kości zwyczajnie brakuje. Najwięksi producenci przerzucili się na produkcję modułów HBM do centrów danych, obsługujących AI. To dla nich bardziej opłacalne.

Jednak pamięci RAM to dopiero początek. Za chwilę to samo czeka nas z pamięciami NAND, a tym samym dyskami SSD.

Drastyczny wzrost cen SSD

Przewiduje się, że w 2026 roku kryzys sięgnie również rynku pamięci NAND, czyli nośników SSD. Te mają podrożeć nawet dwukrotnie, a ich dostępność będzie mocno ograniczona, przynajmniej dla zwykłego konsumenta. Powtórzy się tutaj sytuacją z pamięciami RAM, bo producenci również priorytetowo będą traktować duże zamówienia od wielkich korporacji.

Czemu akurat dyski SSD? To również wina serwerów AI oraz platformy NVIDIA Rubin. Szacuje się, że w 2026 roku serwery Zielonych będą wymagały aż 34,6 mln TB NAND. To 2,8 proc. globalnego zapotrzebowania. Natomiast w 2027 roku liczba ta wzrośnie do 115,2 mln TB, co daje już 9,3 proc. zapotrzebowania.