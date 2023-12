Masz konsolę? W takim razie Lexar ma coś dla Ciebie

Jesteś posiadaczem Steam Decka lub ASUS ROG Ally? Brakuje Ci miejsca na gry? Nie ma problemu, Lexar ma nowe i tanie SSD w formacie M.2 2230!

W ostatnich dwóch latach możemy obserwować wyraźny wzrost popularności mobilnego grania. Wszystko za sprawą urządzeń takich jak Valve Steam Deck czy ASUS ROG Ally, które pozwalają się cieszyć tytułami znanymi z PC podczas podróży, siedząc wygodnie na kanapie lub leżąc na łóżku.

Lexar Play 1 TB wyceniono w Polsce na 389 złotych

Oczywiście w przypadku obu tych konsol, podobnie jak w laptopach, modele z większą pamięcią wewnętrzną są nieproporcjonalnie droższe. Tym samym wielu entuzjastów kupuje podstawowe wersje i samemu wymienia SSD. A z miesiąca na miesiąc rośnie pula pasujących nośników.

Lexar Play to nowy nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2230, który korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z 4-kanałowym kontrolerem Silicon Motion SM2269XT oraz bliżej nieokreślonymi kośćmi typu 3D TLC NAND. Brak tutaj pamięci podręcznej.

Producent deklaruje wydajność do 5200 MB/s dla odczytu oraz do 4700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Nie są to topowe prędkości jak na SSD PCIe 4.0 x4, ale w zupełności wystarczające do grania w gry.

Nośniki Lexar Play dostępne są wyłącznie w pojemności 1 TB i trafiły już do polskich sklepów. Sugerowana cena to 389 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych.

Źródło zdjęć: Lexar

Źródło tekstu: oprac. własne