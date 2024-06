GIGABYTE podnosi poprzeczkę. Mowa o wydajności 14,5 GB/s

Potrzebujesz nowego SSD? Zależy Ci na najwyższej wydajności? Warto poczekać. Na rynek zmierza nowa propozycja tajwańskiej firmy GIGABYTE.

Zarówno AMD, jak i Intel wspiera już od dłuższego czasu standard PCI Express 5.0. Interfejs ten, jak w przypadku każdej kolejnej generacji, oferuje dwa razy większą przepustowość. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku flagowych kart graficznych, ale również nośników półprzewodnikowych.

GIGABYTE sprzedaje swoje SSD bez radiatora

Jeden z większych tajwańskich producentów sprzętu komputerowego, firma GIGABYTE, postanowił rozszerzyć swoje portfolio SSD. Tym razem w ramach gamingowej marki AORUS zobaczymy wydajność do 14,5 GB/s. Uzupełni to dotychczasowe portfolio, gdzie mowa była o modelach oferujących "tylko" do 10 i 12,4 GB/s.

GIGABYTE AORUS Gen5 14000 to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280 typu PCIe 5.0 x4, który korzysta z kontrolera Phison E26 oraz 232-warstwowych kości 3D TLC NAND od Microna, a całość dopełnia pamięć podręczna LPDDR4. Do wyboru mają być trzy pojemności - 1, 2 oraz 4 TB.

Deklarowana wydajność, potwierdzona programem CrystalDiskMark, prezentuje się następująco:

GIGABYTE AORUS Gen5 14000 (1 TB) - do 13 600 GB/s dla odczytu i do 10 200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

- do 13 600 GB/s dla odczytu i do 10 200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; GIGABYTE AORUS Gen5 14000 (2 TB) - do 14 500 MB/s dla odczytu i do 12 700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

- do 14 500 MB/s dla odczytu i do 12 700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; GIGABYTE AORUS Gen5 14000 (4 TB) - do 14 100 MB/s dla odczytu i do 12 600 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Producent nie zdradził sugerowanych cen, ale tanio nie będzie - słabszy model kosztuje ok. 829 złotych za 1 TB. Wiemy, że mowa o 5 letniej gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych. GIGABYTE sprzedaje swoje SSD bez radiatora, doradzając parowanie ich ze flagowymi płytami głównymi wyposażonymi już w fabryczne odpromienniki ciepła.

