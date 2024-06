Chińczycy dotkliwie ukarani. Poszło o wspieranie Rosji

Wielki Brat postanowił dać po łapach Chińczykom. Jeden z większych producentów został dodany na listę firm objętych sankcjami z powodu handlu z Rosjanami.

Departament Stanu USA ogłosił w tym tygodniu nałożenie sankcji na firmę DeepCool Industries. Mowa o jednym z największych chińskich producentów zasilaczy, obudów, wentylatorów oraz coolerów CPU. Chińczycy sprzedają podzespoły zarówno pod własną marką, jak i funkcjonują jako producent OEM dla innych firm.

To może być koniec DeepCool w Stanach Zjednoczonych

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem powodem tej decyzji jest sprzedawanie Rosjanom sprzętu, który może wspomóc Rosję w działaniach wojennych przeciwko Ukrainie. W komunikacie wymieniono firmy takie jak TASKOM oraz OOO Novyi, które nabyły towary o wartości ponad miliona dolarów.

Ledwie w zeszłym tygodniu DeepCool chwalił się nowymi podzespołami komputerowymi na targach Computex 2024. Stoisko firmy skupiło na sobie uwagę, m.in. za sprawą chłodzenia z komorą parową. Jednak dodanie firmy do listy podmiotów objętych sankcjami oznacza, że nie będzie ona mogła sprzedawać produktów w USA.

Amerykański oddział DeepCool może zostać zmuszony do natychmiastowego wstrzymania sprzedaży i większości innych operacji. Nie może on bowiem prowadzić żadnych transakcji biznesowych ze spółką-matką w Chinach. Co więcej mieszkańcy USA również nie mogą już prowadzić interesów z tą firmą.

W momencie pisania tekstu amerykańskie platformy takie jak Amazon, Newegg czy MicroCenter cały czas oferują produkty DeepCool. Sprawa jest jednak świeża i sytuacja może się bardzo szybko zmienić i/lub sklepy mogły dostać pozwolenie na wyprzedanie dotychczasowych stanów magazynowych. Na razie brak jakichkolwiek przesłanek by podobne obostrzenia nałożone zostały na Chińczyków w obrębie UE.

