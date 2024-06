Radeon RX 6000 wiecznie żywy. Na rynek trafił nowy model

Producenci kart graficznych nie zapominają o konsumentach z chudymi portfelami. ASRock przygotował lepszą wersję modelu Radeon RX 6500 XT.

Seria kart graficznych AMD Radeon RX 6000 debiutowała na rynku w listopadzie 2020 roku. W międzyczasie zdążyła pojawić się już rodzina Radeon RX 7000, a Czerwoni szykują się do debiutu kolejnej generacji. Część modeli wciąż cieszy się jednak popularnością za sprawą dobrego stosunku ceny do wydajności.

Wcześniej podobny układ wydała firma Sapphire

Firma ASRock jest najwyraźniej wyjątkowo zadowolona jest ze sprzedaży układu Radeon RX 6500 XT, którego premiera nastąpiła w styczniu 2022 roku. Skąd ten pomysł? Tajwańczycy przygotowali nowy, lepszy model.

ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming OC doczekał się wersji wyposażonej w 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 18 Gbps. Sama specyfikacja rdzenia AMD Navi 24 XT pozostaje jednak bez zmian i wciąż mowa o zaledwie 1024 procesorach strumieniujących oraz TBP rzędu 107 W.

Chociaż większy VRAM będzie przydatny w określonych zastosowaniach, to należy pamiętać, że układ ten ograniczany jest przez bardzo wąską, 64-bitową szynę danych, zaś interfejs to tylko PCI Express 4.0 x8. Słabo też wygląda zestaw złącz wideo - po jednym HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4a.

Opisywana karta graficzna trafiła już do sprzedaży w Azji w cenie 210 dolarów, czyli około 845 złotych. Producent nie zdradził kiedy układ trafi do Europy. Na koniec warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy Radeon RX 6500 XT z 8 GB pamięci - wcześniej swój model wydało Sapphire.

Zobacz: Zostań piratem. Dzięki NVIDII to prostsze niż kiedykolwiek

Zobacz: Samsung pręży muskuły. Korea może wyprzedzić Tajwan

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASRock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne