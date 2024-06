Samsung pręży muskuły. Korea może wyprzedzić Tajwan

Czy TSMC zostanie zdetronizowane? Nowe, ambitne plany Samsunga teoretycznie zakładają wyprzedzenie tajwańskiego giganta w przypadku litografii 2 nm.

Na rynku produkcji półprzewodników mamy trzech liczących się graczy - TSMC, Samsung oraz Intel. Od wielu lat niekwestionowanym liderem jest pierwsza z wymienionych firm. Nie oznacza to jednak, że Koreańczycy i Amerykanie nie próbują z całych sił wyprzedzić Tajwańczyków.

Samsung stawia na układy AI, HPC oraz smartfony

Dzisiaj podczas wydarzenia Samsung Foundry Forum w San Jose (USA), czebol opublikował nową mapę wydawniczą zdradzającą nieco informacji na temat nadciągających litografii. Koreańczycy widzą spory potencjał w sztucznej inteligencji i akceleratorach służących do pracy z nią.

W 2025 roku Samsung planuje uruchomienie węzła SF2, znanego wcześniej jako SF3P. Będzie to proces produkcji klasy 2 nanometrów, przeznaczony głównie dla układów HPC oraz SoC do smartfonów. Co ważne ma to pozwolić na wyprzedzenie TSMC, które zakłada produkcję w procesie N2 dopiero pod koniec 2025 roku. Warto jednak podkreślić, że obecnie nazwy wszystkich odlewni to zabiegi czysto marketingowe.

W 2026 roku należy się spodziewać SF2P, czyli ulepszonego rozwiązania SF2, nadal w technologii GAA (Gate-All-Around). Węzeł ten zaoferuje szybsze, ale rzadziej upakowane tranzystory. Rok później, w 2027, mamy dostać SF2Z z tylnym zasilaniem, co poprawi m.in. zarządzanie spadkami napięcia (IR drop) i wydajność.

Również w 2027 roku zdaniem Koreańczyków dostaniemy węzeł SF1.4, a więc jak sama nazwa wskazuje proces klasy 1,4 nanometrów. Co ciekawe nie będzie on zawierał tylnego zasilania, mocno odróżniając się od rozwiązań Intela i TSMC. Brak BPD może być jednak podyktowany chęcią optymalizacji kosztów produkcji.

Mniej przełomowo, ale równie ciekawie zapowiada się SF4U, którego masowa produkcja planowana jest przez Samsunga na 2025 rok. Ma być to ekonomiczny wariant dla węzłów klasy 4 nanometrów, gdzie zwiększono moc i wydajność, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny dla klientów koreańskiej odlewni.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung, oprac. własne