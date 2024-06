Philips rozpieszcza graczy. Na rynek wkracza niedrogi OLED

Czy to wreszcie będzie rok technologii OLED? Już niedługo gracze dostaną od Philipsa większy, zakrzywiony monitor, który nie kosztuje majątku.

Technologia OLED towarzyszy nam w smartfonach i telewizorach już od kilku lat. Ma ona spore korzyści względem dotychczasowych wyświetlaczy - żywsze kolory, wyższy kontrast, lepsza czerń czy niższy czas reakcji. Pierwotnie zarezerwowana była ona dla flagowych modeli, ale stopniowo trafia do tańszych urządzeń.

Sugerowana cena w Polsce ustalona została na 3468 zł

Tym samym w sprzedaży pojawia się również coraz więcej monitorów komputerowych z takimi matrycami. Dzisiaj skupimy się na propozycji skierowanej do graczy, która pochodzi od Philipsa i należy do rodziny Evnia. Mowa o bardzo dobrej specyfikacji w dość przystępnej cenie.

Philips Evnia 4M2C6500 to 34-calowy, zakrzywiony (1800R) monitor z matrycą OLED w formacie 21:9. Oferuje ona rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli i częstotliwość odświeżania do 175 Hz. Deklarowany czas reakcji (GtG) to zaledwie 0,03 milisekundy, a maksymalna jasność sięga do 1000 cd/m2.

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowo dobre odzwierciedlenie kolorów - 148,8% dla palety sRGB, 99,3% dla DCI-P3 oraz 97,8% dla gamutu Adobe RGB. Opisywany sprzęt obsługuje również materiały HDR, co potwierdza certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400.

Panel I/O oferuje dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, złącze USB typu C z funkcją przesyłania obrazu i szybkiego ładowania oraz HUB USB. Oczywiście nie zabrakło tutaj regulacji pochylenia, obrotu i wysokości ekranu. Wisienką na torcie jest podświetlenie Ambiglow.

Philips Evnia 34M2C6500 trafi do polskich sklepów w drugiej połowie czerwca. Sugerowana cena na naszym rynku ustalona została na 3468 złotych, a więc przystępnie jak na monitor OLED.

