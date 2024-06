be quiet! chwali się nowym sprzętem. Ma być cicho i chłodno

Nie lubisz chłodzenia cieczą? Zależy Ci na ciszy i wydajności? Nie ma problemu! Rozwiązaniem jest be quiet! Dark Rock 5, który lada moment trafi do sprzedaży.

W ubiegłym tygodniu na Tajwanie odbywały się jedne z największych na świecie targów komputerowych, czyli Computex 2024. To właśnie tam duzi i mali producenci z całego świata pokazywali swoje nowości, które będą trafiały na rynek w najbliższych miesiącach.

be quiet! Dark Rock 5 ma kosztować około 299 zł

Oczywiście w Tajpej nie zabrakło również firm z Europy, w tym rodzimego Endorfy. Dzisiaj jednak skupimy się na niemieckim be quiet!, które pokazywało nowe obudowy, chłodzenia procesora oraz zasilacze. Niemcy bowiem zapowiedzieli już oficjalnie jeden z coolerów.

be quiet! Dark Rock 5 to jednowieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 161 x 136 x 101 milimetrów i masie 1013 gramów. Mamy tutaj do czynienia z bogato żebrowanym, aluminiowym radiatorem z powłoką ceramiczną; sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami oraz zamkniętą, niklowaną podstawą.

Zastosowany wentylator to autorska jednostka 120-milimetrowa, która pracuje z prędkością do 2100 RPM. Oferuje ona przepływ powietrza do 55 CFM przy ciśnieniu do 2,73 mmH2O oraz kulturze pracy do 29,8 db(A). Jest więc bardzo cicho nawet pod pełnym obciążeniem. Istnieje możliwość dołożenia drugiego "śmigła".

Mowa o obsłudze procesorów z TDP do 210 W. Wspierane są gniazda AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1851, 1700, 1200 i 115x. Asymetryczna konstrukcja zapewnia kompatybilność z wysokimi modułami RAM.

be quiet! Dark Rock 5 trafi do sprzedaży w Polsce już 25 czerwca, a sugerowana cena ustalona została na 70 euro, czyli około 299 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, be quiet!

Źródło tekstu: be quiet!, oprac. własne