Realtek wchodzi do gry. Mowa o wydajności do 14 000 MB/s

Już niedługo na rynek trafią wydajne nośniki półprzewodnikowe z nowymi podzespołami. Do premiery nowych układów szykuje się tajwański Realtek.

SSD w standardzie PCI Express 5.0 to już nie jest żadna nowość, a w sklepach można znaleźć zatrzęsienie modeli od wielu różnych firm. Jednak praktycznie każdy z nich korzysta z tych samych podzespołów - pamięci Micron oraz kontroler Phison. Tym samym wszystkie cechują się wysokimi temperaturami.

Tajwańczycy szykują dwa kontrolery PCIe 5.0 x4

To właśnie dlatego wielu konsumentów i producentów czeka na układy od innych firm. Swoje kontrolery w ostatnich tygodniach zapowiedziało m.in. Silicon Motion oraz InnoGrit. Jednak do gry planuje dołączyć także Realtek, znany głównie ze zintegrowanych układów dźwiękowych i kontrolerów sieciowych.

Realtek RTS5782 ma pozwolić Tajwańczykom na wkroczenie do segmentu high end. Mowa o 8-kanałowym kontrolerze obsługującym kości NAND do 3600 MT/s, który wspiera 4K LDPC ECC oraz pamięć cache LPDDR4X. Całość oczywiście korzystająca z interfejsu PCI Express 5.0 x4.

Deklarowana wydajność to do 14 000 MB/s dla odczytu i do 12 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz aż do 2 500 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. Mowa więc o topowych parametrach.

Warto jednak zaznaczyć, że RTS5782 jest wciąż na etapie projektowym i dokładna data premiery pozostaje nieznana. Wcześniej Realtek planuje wypuścić słabsze układy jak RTS5776DL (PCIe 4.0 x4, do 7400 MB/s) oraz RTS5781DL (PCIe 5.0, do 10 000 MB/s). Trafią one na rynek kolejno w Q4 2024 oraz Q1 2025.

Plan wydawniczy firmy jest ambitny i widać wyraźnie, że Realtek szykuje się do ofensywy na rynku SSD. Trudno się temu dziwić, gdy modele Tajwańczyków były do tej pory kojarzone głównie z niskim i średnim segmentem cenowo-wydajnościowym oraz mostkami dla przenośnych SSD i kieszeni zewnętrznych.

Zobacz: be quiet! chwali się nowym sprzętem. Ma być cicho i chłodno

Zobacz: MediaTek rzuca wyzwanie Qualcommowi. Wszyscy na tym skorzystamy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tom's Hardware

Źródło tekstu: Realtek, Tom's Hardware, oprac. własne