Zostań piratem. Dzięki NVIDII to prostsze niż kiedykolwiek

Usługa GeForce NOW wzbogaca się o kolejne produkcje. Tym razem zadowoleni będą zarówno fani pirackich klimatów, jak i dynamicznych strzelanek.

W obecnych czasach wcale nie potrzeba drogiego komputera czy konsoli do grania w najnowsze gry AAA. Usługi takie jak NVIDIA GeForce NOW pozwalają cieszyć się nowymi tytułami na starszych laptopach, komputerach stacjonarnych, smartfonach czy nawet telewizorach. Jedyne czego potrzebujemy to dostęp do internetu.

Z GeForce NOW można korzystać całkowicie za darmo

Zieloni są zdecydowanym liderem na rynku grania w chmurze, ale mimo wszystko nie popadli w letarg. Co i rusz dodają do oferty kolejne gry oraz nowe funkcjonalności. Aktualnie ich biblioteka liczy już ponad 1900 tytułów.

NVIDIA poinformowała, że w tym tygodniu GeForce NOW wzbogaca się o cztery nowe gry. I chociaż to pozornie niewiele, to trudno narzekać. Pełna lista wygląda następująco:

SunnySide (od 14 czerwca w Steam)

Disney Speedstorm (Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Sea of Thieves (Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Bodycam (Steam)

Na największą uwagę z pewnością zasługuje Sea of Thieves, czyli wydawana od 2018 roku wieloosobowa, przygodowa gra akcji. Jest to osadzona w otwartym świecie gra, która pozwala nam zostać piratem z krwi i kości. Do wyboru mamy szereg aktywności PvP, PvE oraz zatrzęsienie misji fabularnych.

Fanów bardziej współczesnych klimatów może zaciekawić Bodycam od Reissad Studio, czyli ultra realistyczna strzelanka sieciowa. Gra jest co prawda we wczesnym dostępnie, ale cieszy się pozytywnymi opiniami graczy za sprawą bardzo dobrej grafiki oraz udźwiękowienia, silnika Unreal Engine 5 oraz dużej dawki akcji.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne