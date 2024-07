ADATA wyciąga asa z rękawa. Nowy SSD o wydajności do 14 GB/s

Szukasz nośnika półprzewodnikowego o topowej wydajności? Zależy Ci by się nie przegrzewał? Nie ma problemu, na pomoc przychodzi ADATA Legend 970 Pro.

Interfejs PCI Express 5.0 jest stosunkowo nowy w przypadku segmentu konsumenckiego. Zawitał on pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku wraz z procesorami Intel Core 12. generacji oraz platformami LGA 1700. Na wprowadzenie go przez AMD trzeba było czekać jeszcze dłużej.

ADATA kusi topową wydajnością do 14 000 MB/s

PCIe 5.0 w porównaniu do PCIe 4.0 oferuje dwa razy wyższe transfery, z czego korzystają najbardziej karty graficzne oraz nośniki półprzewodnikowe. A tak się składa, że ADATA poinformowała o wprowadzeniu nowego, jeszcze wydajniejszego modelu SSD z aktywnym chłodzeniem.

ADATA Legend 970 Pro to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na kontroler https://s.click.aliexpress.com/e/_DEfJSsrInnoGrit IG5666 oraz nieokreślone, 232-warstwowe kości 3D NAND (zapewne od Microna) i pamięć podręczną SLC.

W porównaniu do oryginału - modelu ADATA Legend 970, który testowaliśmy na początku roku - mowa o znacznym wzroście wydajności. Producent deklaruje do 14 000 MB/s dla odczytu i do 11 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 800 000 IOPS dla odczytu i do 1 300 000 IOPS dla zapisu losowego.

Zmianom uległ również układ chłodzenia. Nadal mowa o niskoprofilowym, aluminiowym radiatorze i niewielkim wentylatorze, ale teraz zasilany jest on ze złącza M.2, a nie dodatkowego przewodu SATA.

Seria ADATA Legend 970 Pro będzie obejmować modele o pojemności 1, 2 i 4 TB. Premiera przewidziana jest jeszcze na ten rok, ale ceny pozostają tajemnicą. Producent oferuje 5 lat gwarancji ograniczonej limitem TBW.

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: oprac. własne