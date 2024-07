Platforma Z890 pozuje w negliżu. Premiera coraz bliżej

Partnerzy Intela szykują się już do premiery nowych procesorów. Ruszyła produkcja płyt głównych z gniazdem LGA 1851, a jedną z nich uwieczniono na zdjęciu.

Końcówka lipca z pewnością będzie należeć do AMD, które planuje wypuścić procesory Ryzen AI 300 dla laptopów oraz Ryzen 9000 dla komputerów stacjonarnych. Jednak Intel też odświeży w tym roku swoje portfolio. Dostaniemy kolejno rodziny Lunar Lake oraz Arrow Lake.

Nowe płyty główne nie będą już obsługiwały pamięci DDR4

Oczywiście tradycyjnie w przypadku Niebieskich oznacza to nowe gniazdo - LGA 1700 zostanie zastąpione przez LGA 1851, a to przekłada się na konieczność wymiany płyty głównej. Podczas targów Computex 2024 partnerzy Intela nie mogli chwalić się jeszcze nowymi platformami, ale teraz pierwsze zdjęcie trafiło do sieci.

Użytkownik platformy X (daw. Twitter) o pseudonimie "HXL" pokazał laminat płyty głównej od tajwańskiej firmy GIGABYTE. Oznaczenia wyraźnie wskazują na model Z890 AORUS PRO ICE. Co więcej zdradzają nowe nazewnictwo procesorów. Rodzina Intel Arrow Lake-S będzie dostępna jako Intel Core Ultra 200(K).

A czego należy się spodziewać po flagowej platformie Intela? Przede wszystkim zwiększenia dostępnych linii PCI Express; udostępnienia standardu PCIe 5.0 zarówno dla GPU, jak i SSD (wcześniej było to dzielone) oraz porzucenia wsparcia modułów DDR4. Oczywiście nie zabraknie tutaj pełnego OC dla CPU i RAMu.

W późniejszym terminie (zapewne pierwszy kwartał 2025) dostaniemy tańsze, ale i uboższe w funkcje płyty główne z układami Intel H810, B860 oraz w przypadku stacji roboczych - Q870 i W880.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, HXL i Jaykihn@X

Źródło tekstu: oprac. własne