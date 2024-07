Intel zmienia plany. To koniec dużych inwestycji w Europie

Amerykański gigant technologiczny ma problemy finansowe? Intel wycofuje się z głośno zapowiadanych, wartych miliardy euro inwestycji w Europie.

Kiedy Pat Gelsinger powrócił do Intela w 2021 roku i objął stanowisko CEO firmy, zapowiedział on szereg zmian znanych jako "IDM 2.0". Mowa była m.in. o większym postawieniu na sektor odlewniczy i produkcję półprzewodników. Wiązało się to oczywiście ze sporymi inwestycjami.

Projekty w Niemczech i Polsce wciąż mają być realizowane

Nowy prezes uprzedził akcjonariuszy, że może się to wiązać ze stratami w najbliższych latach, ale dużymi zyskami w ogólnym rozrachunku. Czego dowodem jest zresztą TSMC ze swoimi najnowocześniejszymi litografiami i dużymi mocami przerobowymi. Wygląda jednak na to, że wydatki okazały się zbyt duże.

Jak donosi Politico, Intel wstrzymuje inwestycje w wybranych krajach w Europie - padło na Włochy oraz Francję. Spowodowane jest to podobno "zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi i rynkowymi". Niebiescy jednak nie wycofują się z naszego regionu, a skupiają na krajach takich jak Irlandia, Niemcy i Polska.

W przypadku Francji planowane było centrum R&D pod Paryżem, które miało skupiać się na sprzęcie AI oraz HPC. Projekt miał zostać otwarty do końca tego roku i zatrudniać do 450 pracowników. We Włoszech miał powstać warty 4,5 miliarda euro zakład produkcyjny, tworzący 1500 miejsc pracy. Tutaj na przeszkodzie stanęło nieudane przejęcie Tower Semiconductor, izraelskiej firmy powiązanej z włoskim STMicroelectronics.

Inwestycje w Niemczech i Polsce wciąż są realizowane, ale z pewnymi problemami. Ogromny niemiecki ośrodek produkujący chiplety i warty 30 miliardów euro rozpocznie pracę dopiero pod koniec 2028 roku. To rzutuje na budowę wartego 4,6 miliarda euro zakładu zaawansowanego pakowania chipów pod Wrocławiem.

Zobacz: Karty GeForce RTX 5000 pojawią się dopiero w 2025 roku

Zobacz: AMD Ryzen 9000. Poznaliśmy sugerowane ceny w Europie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: Politico, oprac. własne