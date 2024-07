AMD Ryzen 9000. Poznaliśmy sugerowane ceny w Europie

W europejskich sklepach pojawiły się już przedpremierowo procesory AMD Ryzen 9000. Poznaliśmy ich ceny i nie ma co owijać w bawełnę - jest dość drogo.

Wielkimi krokami zbliża się premiera rodziny AMD Ryzen 9000, która zaplanowana została na 31 lipca 2024. Nowe procesory mają zaoferować znaczny skok wydajności w grach i programach oraz niższe temperatury. Wszystko za sprawą architektury AMD Zen5 oraz nowszej litografii od TSMC.

Seria AMD Ryzen 9000 wystartuje z ceną od około 1800 zł

Na start zobaczymy cztery różne modele - AMD Ryzen 9 9950X (16 rdzeni, 32 wątki), Ryzen 9 9990X (12 rdzeni, 24 wątki), Ryzen 7 9700X (8 rdzeni, 16 wątków) i Ryzen 5 9600X (6 rdzeni, 12 wątków). Wszystkie z nich będą wciąż korzystały z gniazda AMD AM5, a więc nie będzie trzeba wymieniać płyt głównych.

A tak się składa, że francuski sklep PC21.fr zdradził przedpremierowo ceny trzech z czterech układów. Mimo wcześniejszych plotek jest drożej niż za modele z serii Ryzen 7000. Dokładne ceny wyglądają następująco i wliczony jest w nie już tamtejszy VAT wynoszący 20%:

AMD Ryzen 9 9900X - 681 euro, czyli około 2915 złotych

AMD Ryzen 7 9700X - 545 euro, czyli około 2335 złotych

AMD Ryzen 5 9600X - 421 euro, czyli około 1805 złotych

Jeśli te kwoty okażą się prawdziwe, to sporo osób pozostanie przy starszej generacji. W końcu układ AMD Ryzen 5 8500G można kupić w Polsce już za 659 złotych, a AMD Ryzen 5 7600 za 829 złotych. Należy jednak podkreślić, że słoweński sklep Funtech podawał niższe ceny w przedsprzedaży serii Ryzen 9000.

Oczywiście z ostatecznymi wnioskami warto poczekać do premiery. Już za niecały tydzień poznamy nie tylko oficjalne ceny, ale również wydajność. Jeśli skok będzie spory, to część osób będzie skłonna za niego zapłacić. Zwłaszcza, że w porównaniu do Intela nie trzeba tutaj kupować nowej płyty głównej.

