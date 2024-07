Sprawdź kieszenie. Wystarczy kilka złotych, by wrócić do lat 90.

Jesteś fanem gier retro? Z łezką w oku wspominasz z Game Boy'a czy PlayStation? W takim razie najnowsza promocja na konsolę Anberic RG Nano jest właśnie dla Ciebie!

Połowa lipca to w Polsce ciepła pogoda ze słoneczkiem na niebie. Tym samym wiele osób jest w wakacyjnym nastroju, często wypoczywając nad morzem lub jeziorem. A co gdyby podczas opalania można było nie tylko czytać książki, ale też grać w gry wideo? Nic prostszego!

Anbernic RG Nano można kupić już za 154 złote

Znana i lubiana konsola retro chińskiej firmy Anebernic znowu dostępna jest w atrakcyjnej promocji. Mowa o rozwiązaniu wyjątkowo przenośnym, które zmieści się w każdej kieszeni.

Anbernic RG Nano to urządzenie o wymiarach zaledwie 71 x 43 x 17 milimetrów i masie 75 gramów. W środku wytrzymałej aluminiowej obudowy umieszczono procesor ARM Cortex-A7 z zegarem 1,2 GHz, 64 MB pamięci RAM oraz akumulator o pojemności 1050 mAh.

Do naszej dyspozycji jest kolorowy ekran 1,54" o rozdzielczości 240 x 240 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz, czytnik kart pamięci oraz złącze USB C. Wspierane jest tutaj 20 różnych platform, a najważniejsze z nich to Game Gear, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Mega Drive, SNES i PlayStation 1.

Anberic RG Nano w wersji z kartą pamięci o pojemności 64 GB dostępny jest teraz w cenie 158 złotych, do wyboru są trzy wersje kolorystyczne. Do tego dochodzi darmowa dostawa oraz kilka akcesoriów jak adapter USB C <-> gniazdo jack, przewód do ładowania oraz przywieszka by zamontować konsolę do kluczy.

Źródło zdjęć: Anbernic, Telepolis / Piotr Urbaniak

Źródło tekstu: oprac. własne