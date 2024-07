Chieftec VITA to nowe, przystępne cenowo i mocne zasilacze

Chieftec kolejny raz udowadnia, że markowy zasilacz komputerowy wcale nie musi być drogi. Tym razem do naszej dyspozycji zostają oddane modele o mocy nawet 850 W.

Nowy zestaw komputerowy można złożyć w niemal każdym segmencie cenowym, co świetnie udowadniają nasze comiesięczne poradniki. Jednak osoby z mniejszym budżetem mają zdecydowanie trudniejsze zadanie - do wyboru jest mniej podzespołów, a w sklepach czai się wiele produktów-pułapek.

Ceny zaczynają się od 309 zł za model o mocy 750 W

Chieftec postanowił ułatwić zadanie, rozszerzając swoją ofertę o nowe zasilacze. Tym razem mowa o segmencie budżetowym, który mimo wszystko oferuje dużą moc, pozwalającą na zasilanie najnowszych procesorów i kart graficznych od firm takich jak AMD, Intel czy NVIDIA.

Chieftec VITA to rodzina niemodularnych zasilaczy ATX, w skład której wchodzą dwa modele o mocy 750 i 850 W. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją opartą na pojedynczej linii +12 V (62,5 i 70,8 A), którą wzbogacają przetwornice DC-DC i aktywne PFC. Sprawność do 85% potwierdza certyfikat 80 PLUS Bronze.

Wnętrze zasilacza chłodzone jest przez 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB. Nie zabrakło też tutaj szeregu zabezpieczeń jak OPP, OTP, OVP, SCP, UVP i OCP. Dołączone przewody to rozwiązanie taśmowe. Niestety brak tutaj złączy 12VHPWR/12V-2X6 dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.

Opisywane jednostki trafiły już do polskich sklepów, mowa o cenie 309 zł za wersję 750 W i 339 zł za 850 W. Producent udziela 2 lata gwarancji. Czyni to je jednymi z tańszych markowych zasilaczy o tej mocy, idealnymi do tanich PC. Osoby z większym budżetem powinny sięgnąć po coś o lepszym wnętrzu i wyższej sprawności.

Zobacz: Komputery z AMD jeszcze wydajniejsze. Wszystko dzięki Tajwańczykom

Zobacz: Jak podpalić świat jednym guzikiem. Nie trzeba atomowej walizki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Chieftec

Źródło tekstu: Chieftec, oprac. własne