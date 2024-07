Komputery z AMD jeszcze wydajniejsze. Wszystko dzięki Tajwańczykom

Jesteś fanem AMD? Zależy Ci na najwyższej wydajności i wyjątkowym wyglądzie? W takim razie G.SKILL ma coś dla Ciebie! O ile tylko masz odpowiednio gruby portfel.

AMD szykuje się wielkimi krokami do premiery procesorów z serii Ryzen 9000 dla komputerów stacjonarnych. Zobaczymy tutaj architekturę Zen5 oraz nowszą litografię TSMC, co ma zaowocować większą wydajnością w grach i programach. Czerwoni obiecują też lepszą obsługę wyżej taktowanych pamięci RAM.

Nowe pamięci RAM zadebiutują już w sierpniu

Wygląda na to, że nie są to puste słowa. Lider na rynku rozwiązań dla entuzjastów, tajwańska firma G.SKILL, zapowiedział bowiem nowe moduły dedykowane platformom AMD. Przyciągają one uwagę nie tylko oryginalnym, prestiżowym wyglądem, ale i topową specyfikacją.

G.SKILL Trident Z5 Royal Neo to pamięci RAM DDR5 dla komputerów stacjonarnych. Zobaczymy tutaj prędkości do 8000 MT/s przy opóźnieniach rzędu CL 38-48-48-128. Całość doprawiona profilami AMD EXPO, stworzonymi z myślą o jak najwyższej wydajności bez konieczności zabawy w podkręcanie (OC).

Jak na znaną nam już serię Royal Neo przystało, nie zabrakło tutaj srebrnych i złotych radiatorów. Dopełnia to podświetlenie RGB LED, rozpraszane przez dyfuzory stylizowane na kryształy.

Premiera przewidziana jest na sierpień, do wyboru będą zestawy o maksymalnej pojemności 48 GB (2x 24 GB). Całość doprawiona dożywotnią gwarancją. Producent nie zdradził jednak sugerowanych cen na rynek Polski. Z pewnością jednak nie będzie tanio, bowiem ta seria zawsze pozycjonowana była jako segment premium.

