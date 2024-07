Jim Keller twierdzi, że na rynku AI wciąż są niewykorzystane szanse

Tenstorrent chce oferować wydajne, ale znacznie tańsze akceleratory do pracy z AI niż NVIDIA. Jim Keller zauważa też, że Zieloni nie zagarnęli jeszcze całego rynku.

Jim Keller to amerykański inżynier, a zarazem legenda branży nowych technologii. Związany był on w przeszłości z takimi firmami jak Apple, AMD, Intel i Tesla. To on jest współautorem x86-64, ale ma na swoim koncie też prace przy architekturach Athlon K7, AMD K8, AMD Zen, Apple A4 oraz A5 i wiele innych.

NVIDIA kontroluje ponad 80% rynku akceleratorów AI

Obecnie Keller jest CEO w firmie Tenstorrent, której celem jest dostarczenie przystępnych cenowo akceleratorów do zadań związanych z AI oraz HPC. Chociaż brzmi to bardzo ambitnie, to w wywiadzie z redakcją Nikkei Asia powiedział, że "na rynku sztucznej inteligencji są nisze, których nie zauważyła NVIDIA".

Według Tenstorrent ich systemy Galaxy są trzykrotnie wydajniejsze i o 33% tańsze niż systemy NVIDIA DGX, które są aktualnie prawdopodobnie najpopularniejszymi serwerami AI na świecie. Nikkei Asia donosi, że Tenstorrent jest na dobrej drodze do wydania wielozadaniowego układu AI drugiej generacji do końca roku.

Co prawda nie zdradzono jego nazwy, ale patrząc na plan wydawniczy firmy z ubiegłego roku, należy się spodziewać samodzielnego układu Black Hole oraz chipletów Quasar o niskim poborze mocy i równie niskich cenach. Oszczędności czynione są m.in. na pamięciach GDDR6 zamiast HBM. Przy czym Tenstorrent twierdzi, że ich architektura jest mniej wymagająca pod względem przepustowości niż rozwiązania konkurencji.

Tak czy siak według ostatnich raportów NVIDIA kontroluje ponad 80% rynku akceleratorów AI. Tym samym przed Tenstorrent jeszcze długa droga, ale jeśli ktoś ma szansę zrewolucjonizować rynek sprzętu do pracy ze sztuczną inteligencją to z pewnością jest to Jim Keller. Zwłaszcza, że "jego" firma niekoniecznie musi walczyć z Zielonymi, a może po prostu skupić się na gałęziach rynku przez nich ignorowanych.

