Piekło zamarzło. Chińczycy zaczynają wojny patentowe

Chiny rozpoczynają ofensywę i to na kilku frontach. Na szczęście w ruch nie poszło wojsko, a... litera prawa. Chińczycy twierdzą, że USA i Tajwan naruszają ich patenty.

Przez wiele osób Chiny są kojarzone wciąż jako "tania montownia świata". Jednak w ostatnich latach koszty pracy tam znacząco wzrosły, a obecnie produkcja przenosi się do tańszych krajów takich jak Indie czy Wietnam. Co ważniejsze, Państwo Środka ma spore aspiracje do zostania światowym mocarstwem.

YMTC walczy z Micronem, a Huawei z MediaTekiem

Oczywiście w tym celu potrzebne są nowe technologie, a tych Chinom niestety brakuje. Zwłaszcza po licznych sankcjach nałożonych przez Zachód. Dlatego ostatnimi czasy wielokrotnie byliśmy już świadkami podkupywania specjalistów z zagranicznych firm oraz zwykłej kradzieży własności przemysłowej.

Tym razem Chiny próbują odwrócić rolę i twierdzą, że ukradziono im technologie. Chińskie YMTC oskarża firmę Micron o naruszenie aż 11 różnych patentów. Pozew został złożony już w Północnym Dystrykcie Kalifornii, a jednym z wniosków jest nakazanie Micronowi zaprzestania sprzedaży pamięci w Stanach Zjednoczonych.

Wśród pamięci naruszających własność intelektualną YMTC wymienia się 96-, 128-, 176- i 232-warstwowe pamięci 3D NAND oraz wybrane kości SDRAM w standardzie DDR5. Jednak same patenty obejmują ogólne aspekty funkcjonowania tych technologii, co sugeruje że Chińczycy próbują utrudnić życie Amerykanom.

To jednak nie koniec chińskiej ofensywy. Redakcja Nikkei Asia donosi, że Huawei złożył pozew przeciwko tajwańskiemu MediaTekowi, tym razem w chińskim sądzie. Tutaj jednak brak szczegółów o jakie patenty chodzi. Tajwańczycy potwierdzili pozew, twierdząc jednak, że nie wpłynie on znacząco na firmę.

Specjaliści wskazują, że pozew ma na celu uzyskanie opłat licencyjnych, które Chińczycy następnie mogliby wykorzystać na własne R&D. Do firmy Huawei należy sporo dość ogólnych patentów, zwłaszcza w przypadku technologii 5G, które pozwala na zgłaszanie roszczeń w przychylnych sobie sądach.

Chociaż nie wszystkie firmy się uginają, to podmioty, którym zależy na obecności na ogromnym rynku chińskim idą na kompromis. Huawei nawiązał już w przeszłości umowy licencyjne z różnymi europejskimi producentami samochodów, takimi jak BMW, Mercedes Benz i VAG (Volkswagen Audi Group).

Źródło zdjęć: Shutterstock / g0d4ather

Źródło tekstu: oprac. własne