Creality pokazało dwie nowe drukarki 3D

Postęp w świecie druku 3D nie zwalnia nawet na chwilę. Firma Creality pokazała swoją nową, flagową drukarkę stworzoną z myślą o wysokich prędkościach.

Na aktualnie trwających w USA targach CES 2024 można znaleźć całe zatrzęsienie różnych sprzętów od dużych i małych producentów z całego świata. Telewizory, procesory, karty graficzne, lodówki, pralki, peryferia komputerowe, nośniki SSD, routery, układy chłodzenia CPU czy... drukarki 3D!

Nowe drukarki Creality oferują prędkość do 600 mm/s

A tak się składa, że jeden z liderów w branży, firma Creality, pokazała dwa ciekawe modele. Chińczycy przygotowali flagowy model KC1 oraz skierowany do szerokiego grona odbiorców model Ender 3 V3.

Creality K1C to zabudowana drukarka 3D typu FDM, która korzysta z konstrukcji Core XY. Stworzona ona została z myślą o szybkim drukowaniu z prędkością do 600 mm/s oraz bardziej egzotycznych materiałach jak nylon. Mamy tutaj do czynienia z w pełni metalowym hotendem, który rozgrzewa się do 300°C.

Względem oryginału - Creality K1 - doczekaliśmy się szeregu drobnych, ale ważnych usprawnień. Poprawiono między innymi rurkę Bowdena by nie kolidowała z innymi elementami, a nóżki już tak łatwo nie odpadają. Wymiary drukarki (355 x 355 x 482 mm) oraz obszar roboczy (220 x 220 x 250 mm) pozostały bez zmian.

Creality Ender V3 to otwarta drukarka 3D typu FDM, która korzysta z konstrukcji kartezjańskiej. Zmiany względem poprzedników są niewielkie, a producent nie podaje pełnej specyfikacji. Mowa jednak o druku z prędkością do 600 mm/s. Obszar roboczy wynosi 220 x 220 x 250 mm, a sama drukarka ma wymiary 358 x 374 x 498 milimetrów.

Chociaż Chińczycy nie zdradzili sugerowanych cen to patrząc na możliwości i dotychczasowe portfolio Creality należy zakładać około 699 dolarów za K1C i około 299 - 399 dolarów za Ender 3V3.

Źródło zdjęć: Tom's Hardware

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne