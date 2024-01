Thermaltake Toughpower SFX to duża moc w małych opakowaniu

Znany tajwański producent sprzętu komputerowego pochwalił się nowymi zasilaczami. Mowa o Thermaltake i ich mocarnych jednostkach w formacie SFX.

Wśród producentów obecnych na targach CES 2024 w USA nie zabrakło firmy Thermaltake. Tym razem widać, że Tajwańczycy postawili na zasilacze komputerowe, które stanowiły główną część ich stanowiska.

Thermaltake zaoferuje moc do 1000 W w formacie SFX

Najciekawiej prezentującymi się sprzętami z pewnością jest rodzina Thermaltake Toughpower SFX. Jak sama nazwa sugeruje mowa o mniejszych PSU, które skierowane są do komputerów typu Small Form Factor. Tym samym opisywane zasilacze mają wymiary zaledwie 125 x 63,5 x 103,8 milimetrów.

Seria Thermaltake Toughpower SFX zaoferuje jednostki o mocy 750, 850 oraz 1000 W. Opisywane zasilacze zgodne są z wymaganiami standardu ATX 3.1 oraz oferują złącza 12V-2x6 dla najnowszych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Jest to ulepszona, prostsza w montażu wersja 12VHPWR.

Użytkownicy będą mieli do wyboru dwie wersje różniące się sprawnością - 80 PLUS Gold (sprawność do 92%) oraz 80 PLUS Platinum (sprawność do 94%). Niestety data premiery i sugerowane ceny nie zostały podane.

Źródło zdjęć: TechpowerUP

Źródło tekstu: oprac. własne