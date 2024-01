DeepCool FT Slim to wentylatory tak cienkie jak wypłaty w Polsce

Oferta wydajnych i cichych wentylatorów typu Slim w sklepach nie jest duża. Zauważył to DeepCool, który postanowił wypuścić nowe jednostki 120 i 90 mm.

Wśród nowości pokazywanych na targach CES 2024 w amerykańskim Las Vegas nie mogło zabraknąć sprzętu komputerowego. Znany i lubiany w Polsce producent, DeepCool, pokazał na swoim stanowisku sporo nowych wentylatorów. Firma skupiła się przede wszystkim na wydajności.

Nowe wentylatory mają widoczny i podświetlony rotor

Chińczycy przygotowali dwie różne serie w trzech rozmiarach. Już niedługo konsumenci dostaną klasyczne wentylatory 140- i 120-milimetrowe z serii DeepCool FT oraz 120- i 90-milimetrowe z rodziny DeepCool FT Slim. W obu przypadkach zdecydowano się na łożyska typu FDB.

DeepCool FT14 to wentylator wyposażony w siedem łopatek. Oferuje on wydajność do 79 CFM przy ciśnieniu do 3,6 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 24,9 dB(A). Mniejszy wariant, DeepCool FT12, posiada dziewięć łopatek i oferuje wydajność do 79 CFM, ciśnienie aż do 4,2 mmH 2 O oraz kulturę pracy do 29,9 dB(A).

Fani niewielkich PC ucieszą się z wentylatorów typu Slim o grubości zaledwie 15 milimetrów. Według producenta DeepCool FT12 Slim oferuje wydajność do 58,9 CFM przy ciśnieniu do 2,42, mmH 2 O oraz kulturze pracy poniżej 32,2 dB(A). Mniejszy wariant, DeepCool FT9 Slim, to kolejno 31,2 CFM, 4,8 mmH 2 O i 31 dB(A).

Data premiery i sugerowane ceny pozostają nieznane. Chiński producent gwarantuje jednak długi czas bezawaryjnej pracy co ma potwierdzać aż 5 lat gwarancji. To rzadkość wśród wentylatorów.

