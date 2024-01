Tak wygląda kompaktowe chłodzenie wodne dla SSD

MSI widzi przyszłość w układach chłodzenia cieczą dla SSD PCIe 5.0 x4. Dowodem na to jest ich prototyp pokazany na targach w Las Vegas.

Wcześniej na łamach Telepolis informowaliśmy Was o nowym monitorze MSI, który pokazany został na targach CES 2024. Nie tylko korzysta on z matrycy QD-OLED 4K, ale również pozwala oszukiwać w grach z pomocą sztucznej inteligencji. To jednak nie koniec nowości, jakie pokazali Tajwańczycy w USA.

MSI Spatium M580 Frozr Liquid to wydajność do 14 GB/s

Na stanowisku MSI zaprezentowano prototyp chłodzenia wodnego typu All in One (AiO) dla SSD. Model MSI Spatium M580 Frozr Liquid zaprojektowany został z myślą o jedynym dostępnym aktualnie na szeroką skale kontrolerze Phison E26, który ma problemy z przegrzewaniem pod obciążeniem.

Mimo niewielkich rozmiarów MSI Spatium M580 Frozr Liquid łączy w sobie radiator, bloko-pompkę oraz wentylator odśrodkowy (tzw. "turbinka"). Pozwala to zachować niskie temperatury nawet podczas długiej pracy co skutkuje wydajnością SSD do 14 000 MB/s dla odczytu i do 12 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Nie wiadomo jednak czy opisywane SSD i/lub samo chłodzenie trafi na rynek, a MSI pracuje również nad bardziej klasycznymi chłodzeniami opartymi na samym radiatorze, ciepłowodach i wentylatorze. Chociaż mniej spektakularne, to są one prostsze i tańsze w produkcji.

Na koniec warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze AiO dla SSD. W przeszłości swoje chłodzenie pokazał m. in. TeamGroup. Było ono jednak zdecydowanie większe od propozycji MSI.

