Nowy monitor MSI pozwoli Ci oszukiwać w grach

Wygląda na to, że sztuczna inteligencja wkracza do świata sprzętu dla graczy. Nowy monitor MSI pozwala zyskać przewagę nad innymi dzięki użyciu AI.

Wśród nowości na odbywających się aktualnie w USA targach CES 2024 nie mogło zabraknąć monitorów komputerowych. Jednymi z ciekawszych jednostek są nowe modele OLED skierowane do graczy od MSI. Tajwańczycy wykorzystali bowiem sztuczną inteligencję by ułatwić granie w gry.

Monitor MSI kusi zarówno specyfikacją, jak i dodatkami

Monitor MSI MEG 321URX QD-OLED wyposażono w układ AI, który wraz ze specjalnym oprogramowaniem oferuje funkcję MSI SkyLight. Pozwala ona zyskać przewagę nad innymi graczami i jest całkowicie niewykrywalna przez oprogramowanie antycheatowe.

System analizuje mini-mapę dostępną na ekranie, a następnie w widoczny sposób sygnalizuje graczowi zbliżających się przeciwników. MSI twierdzi, że nie jest to nic, czego gracz nie mógłby zrobić samemu. Jednak SkyLight pozwala skupić się na innych, ważniejszych elementach rozgrywki.

Sztuczna inteligencja śledzi również stan zdrowia, adekwatnie podświetlając pasek LED RGB u dołu ramki, aby dopasować go do paska HP w grze. Całość pokazana został w praktyce w League of Legends, ale MSI podkreśla, że system będzie też działał w innych grach i użytkownik będzie mógł go samemu wytrenować.

Oprócz tego dostajemy tutaj po prostu kawał solidnego monitora - płaska, 32-calowa matryca QD-OLED o rozdzielczości 4K, częstotliwości odświeżania do 240 Hz i czasie reakcji 0,03 ms. Całość ze wsparciem materiałów HDR oraz bogatą ofertą złączy - DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 czy USB typu C z szybkim ładowaniem.

Sugerowana cena MSI MEG 321URX QD-OLED nie została podana, ale tanio raczej nie będzie. Monitor trafi do sprzedaży "wiosną 2024", czyli w ciągu kilku najbliższych tygodni.

