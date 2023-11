To już przesada! Nadciąga chłodzenie wodne dla SSD

Twój SSD się przegrzewa i nie oferuje pełnej wydajności? Nie ma problemu! TeamGroup przygotował dedykowane, szalenie wydajne chłodzenie wodne.

Najnowsze procesory AMD oraz Intela korzystające z platform AM5 oraz LGA 1700 wprowadziły pod domowe strzechy szereg nowości. Jedną z nich jest obsługa standardu PCI Express 5.0, który oferuje dwa razy większą przepustowość niż PCI Express 4.0. Korzystają z tego zarówno karty graficzne, jak i SSD.

TeamGroup zagwarantuje Ci o 30 °C niższe temperatury

Niestety pierwsze nośniki półprzewodnikowe, chociaż bardzo wydajne, to mają stosunkowo duży pobór mocy i wysokie temperatury. Tym samym koniecznością są wielkie radiatory, często z dodatkowy, małym i głośnym wentylatorem. TeamGroup twierdzi jednak, że lepszym wyborem jest... chłodzenie wodne dla SSD!

TeamGroup T-Force Siren GD120S to pokazywany już kilka razy na targach gotowy zestaw chłodzenia wodnego typu All in One. Nie został on jednak stworzony z myślą o procesorach, a SSD. Mamy tutaj do czynienia ze 120-milimetrową, aluminiową chłodnicą oraz blokiem wodnym z miedzianą podstawą.

Pompka ukryta został w radiatorze, za wentylatorem i oferuje wydajność na poziomie 850 ml/m. Zastosowany wentylator 120-milimetrowy pracuje z prędkością od 600 do 2200 RPM, przy wydajności do 94 CFM, ciśnieniu do 3,53 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 35,6 dB(A). Wisienką na torcie jest RGB LED.

Producent twierdzi, że ich AiO zapewnia do 35% niższe temperatury w przypadku najgorętszych SSD PCIe 5.0. W wewnętrznych testach zanotowano o 30°C mniej pod obciążeniem w zestawieniu z nośnikiem bez radiatora.

TeamGroup T-Force Siren GD120S trafi do sprzedaży już w grudniu. Producent nie zdradza jeszcze sugerowanych cen. Biorąc jednak pod uwagę rynek AiO dla CPU należy zakładać okolice 300 złotych.

Źródło zdjęć: TeamGroup

Źródło tekstu: oprac. własne