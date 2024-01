Razer stworzył fotel, który zadba o Twój kręgosłup

Podobają Ci się fotele gamingowe, ale zależy Ci również na wygodzie i zdrowiu? Rozwiązaniem jest nowy fotel Razera z systemem podparcia lędźwiowego 6D.

Project Esther to nie jedyna z nowości, jakie zaprezentował Razer na targach CES 2024 w Las Vegas. Wspomniany producent przygotował również drugą generację swojego cenionego fotela dla graczy.

Razer Iskur V2 wyceniono na około 3035 złotych

Razer Iskur V2 to konstrukcja skierowana do osób o wzroście od 160 do 200 centymetrów i masie do 136 kilogramów. Mamy tutaj do czynienia ze stalowym stelażem, aluminiową podstawą oraz wypełnieniem z pianki o dużej gęstości. Do wyboru jest wersja z obiciem z ekoskóry lub tkaniny.

Jak na gamingową konstrukcję przystało nie mogło zabraknąć tutaj podłokietników 4D, mechanizmu tilt, odchylanego oparcia do 154° czy poduszki pod głowę z pianki z pamięcią kształtu. To co jednak wyróżnia propozycję Razera na tle konkurencji to nowy system podparcia lędźwiowego 6D.

Został zaprojektowany tak, aby dostosować się do naturalnej krzywizny kręgosłupa. Sprężynowy mechanizm nie tylko dopasowuje się w czasie rzeczywistym do masy i postawy ciała, ale także pozwala na pełną personalizację dzięki zintegrowanej regulacji krzywizny lędźwiowej. Ma to ogromny wpływ na komfort pracy.

Razer Iskur V2 dostępny jest już w sprzedaży. Sugerowana cena to 699 euro, czyli około 3035 złotych.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: Razer, oprac. własne