Czy można kupić laptopa z Windowsem za 499 złotych? Ta promocja udowadnia, że tak

Oczywiście to nie jest kwestia ceny regularnej, a promocyjnej. Chodzi tu o laptopa marki PEAQ. Ta należy bezpośrednio do MediaMarkt i jej cel jest raczej prosty: urządzenia te mają być jak najtańsze, oferując przy tym maksymalną jakość jak na swoją cenę. Jest to możliwe między innymi dzięki temu, że kupuje się je niejako bezpośrednio od producenta . Mimo to należy się spodziewać pewnych cięć.Mówimy w końcu o laptopie za 499 złotych .

PEAQ Slim S132V-1G464P

Laptopem tym jest PEAQ Slim S132V-1G464P. Jest to niewielka konstrukcja, która waży jedynie 1,2 kg. Oferuje on 13,3-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD. Jego sercem jest układ Intel Celeron N4020. Wspiera go 4 GB RAM, a na dane użytkownika przeznaczono 64 GB eMMC. Producent jednak przewidział wolny port M.2. Można więc podpiąć pod niego znacznie szybszy i o wiele pojemniejszy nośnik, co jednak podbije wartość samego laptopa o niemal połowę. Jest to naprawdę rozsądna specyfikacja jak na 499 złotych. Chociaż jeśli komuś zależy na tak tanim laptopie, to powinien jednak rozejrzeć się za używanymi komputerami.