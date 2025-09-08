Smartfony premium w 1H2025. Apple traci w Chinach, Google wraca do gry

Rekordowy wynik segmentu premium

Według danych Counterpoint Research, sprzedaż smartfonów premium (powyżej 600 dolarów, czyli ok. 2200 zł) wzrosła w pierwszym półroczu 2025 roku o 8% rok do roku. To najlepszy wynik w historii dla tego okresu. Dla porównania, cały rynek smartfonów urósł w tym czasie o 4%. Segment premium odpowiada już za ponad 60% globalnych przychodów branży.

Trend "premiumizacji" jest widoczny na całym świecie. Klienci chętniej inwestują w droższe urządzenia, które oferują lepsze doświadczenie, a jednocześnie stają się bardziej dostępne dzięki finansowaniu ratalnemu.

Apple na czele, ale z mniejszym udziałem

Apple pozostaje największym graczem w segmencie premium, z udziałem w rynku na poziomie 62%. Sprzedaż iPhone’ów wzrosła o 3%, jednak konkurenci rosną znacznie szybciej. W Chinach Apple traci udziały na rzecz firm Huawei i Xiaomi.

Huawei odbudowuje swoją pozycję dzięki lojalnej bazie użytkowników i silnej sprzedaży offline. Chiński producent zyskał też rozgłos dzięki oryginalnym projektom, takim jak potrójnie składany Mate XT. Z kolei Xiaomi wzmacnia swoją markę premium także poprzez rozwój aut i urządzeń IoT.

Google wraca do pierwszej piątki

Największym zaskoczeniem jest powrót Google'a do TOP5. Producent Pixeli po raz pierwszy od pięciu lat znalazł się w pierwszej piątce marek premium. Sprzedaż Pixel podwoiła się rok do roku. Pomogła ekspansja na nowe rynki, mocniejsze kampanie reklamowe oraz pozycjonowanie jako urządzeń "AI-first".

Samsung również notuje wzrosty, głównie dzięki serii Galaxy S25, która sprzedała się lepiej niż poprzednia. Koreański producent liczy, że Galaxy Z Fold7 także poprawi wyniki dzięki dużym zmianom sprzętowym.

Indie rosną najszybciej, Chiny są największe

Dziesięć największych rynków odpowiada już za blisko 80% sprzedaży smartfonów premium. Najszybciej rozwijają się Indie, gdzie sprzedaż wzrosła aż o 37%. To zasługa dobrego wyniku Apple'a i łatwego finansowania zakupów.

Największym rynkiem pozostają jednak Chiny. To właśnie tam koncentruje się największy wzrost sprzedaży w segmencie premium.

Skłądaki i AI napędzają rynek

Składane smartfony nadal są niszowe, ale ich znaczenie rośnie. Stają się ważnym elementem oferty marek premium, a klienci traktują je jako świeżą alternatywę dla klasycznych konstrukcji. Apple ma wejść do tej kategorii w 2026 roku, co może dodatkowo przyspieszyć rozwój segmentu.