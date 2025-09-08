Sprzęt

Smartfony premium w 1H2025. Apple traci w Chinach, Google wraca do gry

Rynek smartfonów premium rośnie szybciej niż cała branża. Sprzedaż w pierwszej połowie 2025 roku osiągnęła historyczny rekord. Apple nadal prowadzi, ale konkurencja zaczyna mu deptać po piętach.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:55
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Smartfony premium w 1H2025. Apple traci w Chinach, Google wraca do gry

Rekordowy wynik segmentu premium

Według danych Counterpoint Research, sprzedaż smartfonów premium (powyżej 600 dolarów, czyli ok. 2200 zł) wzrosła w pierwszym półroczu 2025 roku o 8% rok do roku. To najlepszy wynik w historii dla tego okresu. Dla porównania, cały rynek smartfonów urósł w tym czasie o 4%. Segment premium odpowiada już za ponad 60% globalnych przychodów branży.

Dalsza część tekstu pod wideo

Trend "premiumizacji" jest widoczny na całym świecie. Klienci chętniej inwestują w droższe urządzenia, które oferują lepsze doświadczenie, a jednocześnie stają się bardziej dostępne dzięki finansowaniu ratalnemu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro 5G 128GB 6.3" 120Hz Tytan biały
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro 5G 128GB 6.3" 120Hz Tytan biały
0 zł
4549 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Lawendowy
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Lawendowy
0 zł
2649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2649.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE 5G 8/128GB 6.7” 120Hz Żółty SM-S721
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE 5G 8/128GB 6.7” 120Hz Żółty SM-S721
0 zł
2687.69 zł - najniższa cena
Kup teraz 2687.69 zł
Advertisement

Apple na czele, ale z mniejszym udziałem

Apple pozostaje największym graczem w segmencie premium, z udziałem w rynku na poziomie 62%. Sprzedaż iPhone’ów wzrosła o 3%, jednak konkurenci rosną znacznie szybciej. W Chinach Apple traci udziały na rzecz firm Huawei i Xiaomi.

Huawei odbudowuje swoją pozycję dzięki lojalnej bazie użytkowników i silnej sprzedaży offline. Chiński producent zyskał też rozgłos dzięki oryginalnym projektom, takim jak potrójnie składany Mate XT. Z kolei Xiaomi wzmacnia swoją markę premium także poprzez rozwój aut i urządzeń IoT.

Google wraca do pierwszej piątki

Największym zaskoczeniem jest powrót Google'a do TOP5. Producent Pixeli po raz pierwszy od pięciu lat znalazł się w pierwszej piątce marek premium. Sprzedaż Pixel podwoiła się rok do roku. Pomogła ekspansja na nowe rynki, mocniejsze kampanie reklamowe oraz pozycjonowanie jako urządzeń "AI-first".

Samsung również notuje wzrosty, głównie dzięki serii Galaxy S25, która sprzedała się lepiej niż poprzednia. Koreański producent liczy, że Galaxy Z Fold7 także poprawi wyniki dzięki dużym zmianom sprzętowym.

Smartfony premium w 1H2025. Apple traci w Chinach, Google wraca do gry

Indie rosną najszybciej, Chiny są największe

Dziesięć największych rynków odpowiada już za blisko 80% sprzedaży smartfonów premium. Najszybciej rozwijają się Indie, gdzie sprzedaż wzrosła aż o 37%. To zasługa dobrego wyniku Apple'a i łatwego finansowania zakupów.

Największym rynkiem pozostają jednak Chiny. To właśnie tam koncentruje się największy wzrost sprzedaży w segmencie premium.

Skłądaki i AI napędzają rynek

Składane smartfony nadal są niszowe, ale ich znaczenie rośnie. Stają się ważnym elementem oferty marek premium, a klienci traktują je jako świeżą alternatywę dla klasycznych konstrukcji. Apple ma wejść do tej kategorii w 2026 roku, co może dodatkowo przyspieszyć rozwój segmentu.

Nowym motorem napędowym są urządzenia z funkcjami generatywnej AI. Takie modele odpowiadały już za ponad 80% sprzedaży premium w pierwszej połowie roku. Dla klientów to właśnie ekosystem AI staje się ważniejszy niż same parametry sprzętu.

Image
telepolis
#Apple Counterpoint Google huawei rynek smartfonów samsung xiaomi smartfony premium TOP5 1H2025
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Counterpoint Research
Źródła tekstu: Counterpoint Research