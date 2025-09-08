Smartfony premium w 1H2025. Apple traci w Chinach, Google wraca do gry
Rynek smartfonów premium rośnie szybciej niż cała branża. Sprzedaż w pierwszej połowie 2025 roku osiągnęła historyczny rekord. Apple nadal prowadzi, ale konkurencja zaczyna mu deptać po piętach.
Rekordowy wynik segmentu premium
Według danych Counterpoint Research, sprzedaż smartfonów premium (powyżej 600 dolarów, czyli ok. 2200 zł) wzrosła w pierwszym półroczu 2025 roku o 8% rok do roku. To najlepszy wynik w historii dla tego okresu. Dla porównania, cały rynek smartfonów urósł w tym czasie o 4%. Segment premium odpowiada już za ponad 60% globalnych przychodów branży.
Trend "premiumizacji" jest widoczny na całym świecie. Klienci chętniej inwestują w droższe urządzenia, które oferują lepsze doświadczenie, a jednocześnie stają się bardziej dostępne dzięki finansowaniu ratalnemu.
Apple na czele, ale z mniejszym udziałem
Apple pozostaje największym graczem w segmencie premium, z udziałem w rynku na poziomie 62%. Sprzedaż iPhone’ów wzrosła o 3%, jednak konkurenci rosną znacznie szybciej. W Chinach Apple traci udziały na rzecz firm Huawei i Xiaomi.
Huawei odbudowuje swoją pozycję dzięki lojalnej bazie użytkowników i silnej sprzedaży offline. Chiński producent zyskał też rozgłos dzięki oryginalnym projektom, takim jak potrójnie składany Mate XT. Z kolei Xiaomi wzmacnia swoją markę premium także poprzez rozwój aut i urządzeń IoT.
Google wraca do pierwszej piątki
Największym zaskoczeniem jest powrót Google'a do TOP5. Producent Pixeli po raz pierwszy od pięciu lat znalazł się w pierwszej piątce marek premium. Sprzedaż Pixel podwoiła się rok do roku. Pomogła ekspansja na nowe rynki, mocniejsze kampanie reklamowe oraz pozycjonowanie jako urządzeń "AI-first".
Samsung również notuje wzrosty, głównie dzięki serii Galaxy S25, która sprzedała się lepiej niż poprzednia. Koreański producent liczy, że Galaxy Z Fold7 także poprawi wyniki dzięki dużym zmianom sprzętowym.
Indie rosną najszybciej, Chiny są największe
Dziesięć największych rynków odpowiada już za blisko 80% sprzedaży smartfonów premium. Najszybciej rozwijają się Indie, gdzie sprzedaż wzrosła aż o 37%. To zasługa dobrego wyniku Apple'a i łatwego finansowania zakupów.
Największym rynkiem pozostają jednak Chiny. To właśnie tam koncentruje się największy wzrost sprzedaży w segmencie premium.
Skłądaki i AI napędzają rynek
Składane smartfony nadal są niszowe, ale ich znaczenie rośnie. Stają się ważnym elementem oferty marek premium, a klienci traktują je jako świeżą alternatywę dla klasycznych konstrukcji. Apple ma wejść do tej kategorii w 2026 roku, co może dodatkowo przyspieszyć rozwój segmentu.
Nowym motorem napędowym są urządzenia z funkcjami generatywnej AI. Takie modele odpowiadały już za ponad 80% sprzedaży premium w pierwszej połowie roku. Dla klientów to właśnie ekosystem AI staje się ważniejszy niż same parametry sprzętu.