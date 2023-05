Chromecast umarł. Koniec pewnej epoki

Google po cichu kończy wsparcie dla Chromecasta. Urządzenie nie otrzyma już więcej aktualizacji.

Nie, to nie pomyłka. Google uśmierca jeden ze swoich najważniejszych produktów: Google Chromecast. Na całe szczęście dotyczy to wyłącznie pierwszej generacji urządzenia, która zadebiutowała w sklepach jeszcze w 2013 roku. Jeśli korzystacie z jednej z nowszych wersji lub funkcji Chromecast w telewizorze (a zakładam, że tak), to nie musicie się martwić - z Waszej perspektywy nic się nie zmienia.

Oryginalny Chromecast bez aktualizacji

Zresztą oryginalne Chromecasty też nie przestaną działać z dnia na dzień. Aktualnie Google poinformowało wyłącznie, że urządzenie nie dostanie już żadnych przyszłych aktualizacji - nawet tych związanych z bezpieczeństwem i naprawą błędów. W tym miejscu warto przypomnieć, że ostatni taki update pochodzi z listopada 2022.

Koniec wsparcia dla Chromecasta pierwszej generacji to bez wątpienia koniec pewnej epoki. Co by jednak nie mówić, urządzenie utrzymało się przy życiu bitą dekadę - to świetny wynik, szczególnie mając na uwadze, jak szybko Google potrafi odcinać się od swoich produktów.

