Nowa aktualizacja usług Google. Możesz stracić swoje kontakty

Niektórzy użytkownicy usług Google mogą już pobrać najnowszą aktualizację. Niestety. jedna ze zmian może doprowadzić do tego, że stracisz wszystkie kontakty.

Google wprowadza nową aktualizację usług Play. Jak to bywa w przypadku takich działań, dzieje się to falowo, więc nie każdy jeszcze ma do niej dostęp i dobrze, bo łatwiej jest wtedy wyłapać błędy. Tych tym razem niestety nie brakuje.

Aktualizacja Google, która kasuje kontakty

Firma Google wprowadziła nową aktualizację usług Play, która zmienia sposób synchronizacji kontaktów na telefonach z Androidem, co może spowodować ich zniknięcie z urządzenia.

Jest to jedna ze zmian wprowadzonych wraz z wersją 23.20 usług Google Play i może sprawić, że wszystkie wcześniej zsynchronizowane kontakty znikną z telefonu. Problem występuje, gdy wyłączymy synchronizację numerów telefonu.

[Telefony] Wyłączenie synchronizacji z Kontaktami Google spowoduje usunięcie wcześniej zsynchronizowanych kontaktów z telefonu z Androidem

- możemy przeczytać na blogu Google.

Poprzednio po wyłączeniu synchronizacji kontaktów nadal widniały one na urządzeniu, w tym te dodane później. Jednak lista twoich kontaktów nie była przenoszona po zalogowaniu się na nowe urządzenie.

Po ostatniej aktualizacji wcześniej zsynchronizowane kontakty zostaną usunięte z telefonu, jeśli wyłączymy opcję synchronizacji kontaktów. Co ciekawe, nadal będą one przechowywane na koncie Google.

