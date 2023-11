Noctua ma nowe chłodzenia. Jest bardzo wydajnie i cicho

Lider na rynku chłodzeń procesora rozszerza swoją ofertę. Noctua pokazała nowe, niewielkie i całkowicie czarne modele z serii chromax.black.

W sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie układów chłodzenia procesora od wielu firm. Różnią się one m. in. ceną, wyglądem, wielkością, wydajnością i kulturą pracy. Jednak część producentów cieszy się znacznie większym uznaniem niż inne firmy. A wszystko to za sprawą autorskich, dopracowanych projektów.

Nowe chłodzenia Noctua wyceniono na ponad 300 złotych

Jedną z najbardziej lubianych firm jest austriacka Noctua. Ich wieżowe rozwiązania uważane są za najlepiej wykonane i najcichsze na rynku. Jedyny minus? Specyficzna, brązowo-bezowa kolorystyka. Austriacy jednak od jakiegoś czasu wydają również czarne wersje z serii chromax.black, która doczekała się dwóch nowych modeli.

Noctua NH-L9x65 chromax.black to niskoprofilowe chłodzenie horyzontalne o wymiarach 95 x 95 x 65 milimetrów i masie 413 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem i czterema ciepłowodami. Na górze spoczywa znany wentylator Noctua NF-A9x14. Całość utrzymana jest w czerni.

Zastosowany wentylator o jednostka 92-milimetrowa typu slim (14 mm), która wyposażona jest w dziewięć łopatek i łożysko typu SSO2. Mowa tutaj o maksymalnej prędkości do 2500 RPM przy przepływie powietrza do 57,5 m3/h, ciśnieniu do 2,11 mmH 2 O i deklarowanej kulturze 23,6 dB(A).

Noctua NH-D9L chromax.black to tradycyjny cooler wieżowy o wymiarach 110 x 95 x 95 milimetrów i masie 531 gramów. Ponownie mamy do czynienia z aluminiowym radiatorem i czterema ciepłowodami. Tym razem użyto jednak grubszego i wydajniejszego wentylatora Noctua NF-A9 PWM. Kolorystyka pozostała bez zmian.

Opisywane "śmigło" to jednostka 92-milimetrowa o grubości 25 milimetrów, która została wyposażona w siedem łopatek i łożysko typu SSO2. Pracuje ona z maksymalną prędkością do 2000 RPM przy przepływie powietrza do 78,9 m3/h, ciśnieniu do 2,28 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 22,8 dB(A).

Oba chłodzenia trafiły już do pierwszych sklepów. Sugerowane ceny to 75 euro (ok. 335 złotych) za Noctua NH-D9L chromax.black i 70 euro (ok. 315 złotych) za Noctua NH-L9x65 chromax.black. Producent udziela 6 lat gwarancji. W zestawie dostajemy wydajną pastę termoprzewodzącą Noctua NT-H1.

