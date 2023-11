Wyjątkowa klawiatura dla graczy. Do sprzedaży trafi 250 sztuk

SteelSeries przygotowało limitowaną edycję swojej kompaktowej klawiatury dla graczy, która korzysta ze Zjawiska Halla. Liczba sztuk jest mocno ograniczona.

Klawiatury mechaniczne praktycznie zdominowały rynek sprzętu dla graczy wypierając klasyczne rozwiązania membranowe. Oferują one lepsze dostosowanie do preferencji użytkownika (siła nacisku, punkt aktywacji), szybszy czas reakcji i dłuższą żywotność. Aktualnie w sklepach można znaleźć setki różnych modeli.

SteelSeries wycenia swoją klawiaturę na ok. 955 złotych

Jeden z czołowych producentów peryferiów gamingowych postanowił wydać limitowaną edycję swojej klawiatury. Mowa o SteelSeries i wyjątkowym Apex Pro Mini, który kusi m. in. półprzezroczystą obudową.

SteelSeries Apex Pro Mini Ghost Edition to klawiatura typu 60% o wymiarach 293 x 103 x 40 milimetrów i masie 610 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym szkieletem, półprzezroczystą podstawą oraz autorskimi przełącznikami. Całość dopełniają wytrzymałe nakładki typu PBT.

Przełączniki OmniPoint 2.0 to autorskie i opatentowane rozwiązanie, które korzysta z efektu Halla. Mowa o regulowanym punkcie aktywacji na poziomie od 0,1 do 4 mm. Deklarowany czas reakcji to 0,7 ms. Oczywiście nie zabrakło podświetlenia RGB LED i odłączanego przewodu USB typu C w oplocie.

Do sprzedaży trafi tylko 250 sztuk, które będą dostępne wyłącznie na stronie producenta. Sugerowana cena to 230 dolarów, czyli około 955 złotych. Trzeba przyznać że to sporo jak za klawiaturę 60%. W tej cenie jest w czym wybierać, a nawet można pokusić się o złożenie czegoś samemu od podstaw.

Zobacz: Chiny chwalą się kolejną przełomową technologią

Zobacz: NVIDIA pokaże nowe karty graficzne. Wiemy kiedy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SteelSeries

Źródło tekstu: oprac. własne