Chiny chwalą się kolejną przełomową technologią

Chiny nie zwalniają tempa w swoich staraniach na uniezależnienie się od technologii Zachodu. Tym razem mowa o w pełni autorskich kontrolerach PCIe 5.0 dla SSD.

Chociaż interfejs PCI Express 5.0 wkroczył pod domowe strzechy już pod koniec 2021 roku za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S to nadal jest to dość niszowe rozwiązanie. I to nawet mimo dwa razy wyższej przepustowości. Powód? Mało sprzętów nadal korzysta z tego rozwiązania, mowa głównie o SSD.

Zhenyu 510 ma być rozwiązaniem do centrów danych

Jednak nawet w przypadku SSD mowa zasadniczo o jednym dostępnym na rynku aktualnie kontrolerze PCIe 5.0, czyli Phison E26. Oczywiście konkurencyjne firmy pracują w pocie czoła nad swoimi modelami. A tak się składa, że Chińczycy pochwalili się w pełni autorskim rozwiązaniem.

T-Head, oddział należący do Alibaby, pochwalił się swoim najnowszym projektem. Mowa o w pełni chińskim kontrolerze PCIe 5.0. Układ Zhenyu 510 oparto na architekturze RISC-V i skierowany jest on do nośników klasy enterprise. Mowa o przepustowości do 14 000 MB/s i do 30% niższych opóźnieniach niż u konkurencji.

Jak na razie Chińczycy nie zdradzili szczegółowych informacji. Chwalą się jednak wysoką energooszczędnością, co ma zapewnić im przewagę w serwerowniach skupiających się na analizie danych i sztucznej inteligencji.

Prace nad Zhenyu 510 rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku, a ukończenie projektu i walidacja układu w celu przygotowania go do produkcji zajęła firmie prawie dwa lata. Jest to drugi z chińskich kontrolerów, wcześniej swoim rozwiązaniem chwaliło się już Yingren Technology, znane na zachodzie jako InnoGrit.

Źródło zdjęć: Alibaba T-Head

Źródło tekstu: Alibaba T-Head, oprac. własne