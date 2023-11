Nowe wymiary rozgrywki. AOC prezentuje monitory 4K

Jesteś graczem? Szukasz nowego, porządnego monitora? W takim razie mogą zainteresować Cię dwie nowe i ciekawe pozycje w ofercie firmy AOC.

Jednymi z cieszących się największa popularnością gier na PC są tytułu oferujące możliwość rywalizacji online - Fortnite, Leage of Legends, Counter Strike 2, Valorant itd. Tym samym gracze stali się zdecydowanie bardziej wymagający pod względem peryferiów, z których korzystają na co dzień.

AOC stawia na szybkie matryce w technologii IPS

Oczywiście monitor, myszka czy klawiatura nie zrobi z przeciętniaka wyjadacza. Ale w przypadku dobrych graczy pozwala zyskać minimalną przewagę nad przeciwnikiem. A tak się składa, że gamingowa marka AGON należąca do firmy AOC wprowadza do sprzedaży dwa nowe monitory 4K dla graczy.

AOC GAMING U27G3X/BK to płaski, 27-calowy monitor z matrycą IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, częstotliwości odświeżania do 160 Hz i czasie reakcji 1 ms. Mowa tutaj o kontraście 1000:1 i typowej jasności do 400 cd/m2. Deklarowane pokrycie palety sRGB wynosi 127%, a DCI-P3 96%.

AOC GAMING U32G3X/BK to większa, 32-calowa propozycja. Tutaj również mowa o płaskiej matrycy IPS i rozdzielczości 4K, ale częstotliwość odświeżania wynosi już do 144 Hz. Czas reakcji, kontrast i jasność pozostają bez zmian. Mowa jednak o nieco gorszych kolorach - 122% gamy sRGB i 95% dla DCI-P3.

Oba opisywane monitory oferują ten sam panel I/O z dwoma HDMI 2.1, dwoma DisplayPort 1.4 i złączem słuchawkowym. Prócz tego nie zabrakło wsparcia standardu montażowego VESA 100, szeregu gamingowych funkcji czy regulacji nachylenia, obrotu i wysokości ekranu.

AOC GAMING U27G3X/BK wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 2582 złotych, zaś AOC GAMING U32G3X/BK pojawi się w grudniu w cenie 3341 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: AOC