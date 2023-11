Intel zdradza swoje trzy największe błędy ostatnich lat

Gigant na rynku procesorów komputerowych nie jest idealny. Do błędów firmy umie się przyznać aktualny CEO Intela, a jego obserwacje są bardzo trafne.

Prezesi dużych firm często potrafią wytykać błędy konkurencji, rzadkością jest jednak by potrafili przyznać się do własnych. Tym jednak razem Pat Gelsinger, CEO Intela, w rozmowie z redakcją Digit wymienił trzy jego zdaniem największe porażki Niebieskich w ostatnich latach.

Trzy błędy Intela to smartfony, GPU dla AI i FABy

Zdaniem Gelsingera należy do nich zaliczyć nieudany biznes smartfonów, wczesne anulowanie układów graficznych zorientowanych na sztuczną inteligencję oraz brak skupienia na własnych odlewniach.

W pierwszym przypadku chodzi o zapowiadane jeszcze w 2008 roku układy Intel Atom, które zaprojektowano przede wszystkim z myślą o smartfonach. Miała być to alternatywa dla popularnych układów ARM. Pierwsze telefony z "atomami" pojawiły się w 2012 roku, a przedsięwzięcie anulowane zostało już w 2016 roku.

W przypadku GPU dla AI należy się cofnąć do 2010 roku i projektu Intel Larrabee, który miał być układem ogólnego przeznaczenia. Niebiescy planowali wprowadzenie tego GPU zarówno na rynek konsumencki, jak i do HPC. Program ten został całkowicie zamknięty po (wcześniejszym) odejściu Gelsingera z firmy.

W przypadku przemysłu odlewniczego chodzi oczywiście o własne zakłady produkcyjne. I chociaż Intel mocno skupiał się na nowoczesnych FABach, to w przeszłości miały być one głównie do użytku wewnętrznego. Teraz zaś Niebiescy chcą udostępniać swoje najbardziej zaawansowane litografie konkurencji.

Tym samym Intel będzie mógł zarabiać nawet na układach innych firm, co pozwoli zwiększyć wydatki na własne R&D. Prócz tego pozwoli to zmniejszyć przychody konkurencji takiej jak TSMC czy Samsung. Pat Gelsinger twierdzi, że Intel jest w stanie wrócić na szczyt przemysłu odlewniczego.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Tom's Hardware, Digit, oprac. własne