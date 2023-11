Nie czekaj z zakupem SSD. Nadciągają duże podwyżki cen

Nie mamy dobrych wieści dla osób planujących kupno nowego lub modernizację starego PC. Wygląda na to, że już niedługo SSD znowu będą drogie.

Osoby uważnie śledzące rynek komputerowy świetnie zdają sobie sprawę z tego, że nośniki SSD i moduły RAM są od dłuższego czasu rekordowo tanie. Wszystko przez nadpodaż pamięci NAND i DRAM. Sporo producentów odniosło milionowe straty. W celu ratowania sytuacji wiele firm znacznie ograniczyło produkcję.

SSD w przyszłym roku będą nawet o 40% droższe

Wygląda jednak, że sytuacja z której cieszą się konsumenci niedługo ulegnie zmianie. Na horyzoncie jest koniec tanich nośników półprzewodnikowych. Powód? Samsung zapowiedział podwyżki cen za pamięci NAND.

Jak donosi gazeta United Daily News, Samsung zapowiedział podwyżki cen o 20% co kwartał. Sytuacja ta potrwa do połowy 2024 roku, co oznacza łącznie trzy podwyżki. Warto zauważyć, że Koreańczycy już teraz podnieśli ceny za swoje wafle krzemowe o 10 do 20%, co przełożyło się na skok cen SSD na rynku enterprise.

Grupa badawcza TrendForce szacuje, że konsumenckie SSD podrożeją do końca roku od 8 do 13%, a ceny w przyszłym roku mają być nawet o 30 do 40% wyższe. Należy też zakładać, że śladami Samsunga pójdą inni duzi producenci jak Micron czy WD/Kioxia, a to wpłynie szerzej na cały rynek.

Wnioski? Jeśli planowałeś modernizacje swojego komputera o nowe SSD to teraz jest dobry moment na jego zakup. Podwyżki w sklepach mogą zacząć się jeszcze przed wyprzedaniem aktualnych stanów magazynowych. Sprzedawcy reagują dość szybko w momencie zmian cen u dystrybucji.

