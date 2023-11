Wiatr od tyłu. Lian Li zaskakuje odwróconymi wentylatorami

Tajwańczycy kolejny raz zaskakują. Lian Li wprowadza na rynek swoje popularne wentylatory klasy premium w wersji z odwróconymi łopatkami.

Coraz więcej obudów komputerowych na rynku posiada przedni panel wykonany z hartowanego szkła. Tym samym powoli odchodzi się od tradycyjnej cyrkulacji powietrza przód-tył, a zamiast tego sięga się po rozwiązania góra-dół, bok-góra lub bok-tył. W związku z tym zmieniają się wymagania co do wentylatorów.

Nowe wentylatory Lian Li będą kosztować ok. 149 złotych

W sklepach przybywa "odwróconych" wentylatorów, gdzie łopatki są zwrócone w drugą stronę względem tradycyjnych modeli. Tym samym zamiast "zasysać" powietrze (kierunek przód->tył), to je wypychają (kierunek tył-> przód). A tak się składa, że nowymi jednostkami pochwaliła się tajwańska firma Lian Li.

Lian Li UNI FAN SL120 V2 Reversed Blade to wentylatory 120-milimetrowe, które wyposażono w siedem odwróconych łopatek oraz łożysko typu FDB. Nie zabrakło tutaj bogatego podświetlenia ARGB LED, aluminiowych wstawek czy możliwości stykowego łączenia ze sobą kilku jednostek naraz.

Mowa o prędkościach do 2000 RPM przy przepływie powietrza do 65,4 CFM, ciśnieniu do 2,19 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 32 dB(A). Tym samym o ile ogólna wydajność jest podobna względem oryginałów, tak mowa o nieco niższym ciśnieniu i zauważalnie głośniejszej pracy.

Lian Li UNI FAN SL120 V2 Reversed Blade trafią do sklepów jeszcze w tym roku. Do wyboru będzie biała i czarna wersja kolorystyczna. Cena będzie dość wysoka, należy zakładać około 149 złotych za jedną sztukę.

Zobacz: Kingston pozostaje królem na rynku pamięci RAM

Zobacz: Lexar prezentuje wydajne SSD dla Sony PlayStation 5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lian Li

Źródło tekstu: oprac. własne