NZXT H6 Flow to dwukomorowa bestia dla Twojego PC

Chcesz żeby Twój komputer wyróżniał się z tłumu? Lubisz chwalić się swoimi podzespołami? W takim razie nowa obudowa NZXT jest właśnie dla Ciebie!

Wygląda na to, że nowym trendem w świecie komputerów są dwukomorowe obudowy dobrze eksponujące pozostałe podzespoły. Ledwie wczoraj pisaliśmy o XPG Invader X, a dzisiaj przyjrzymy się zbliżonej konstrukcji od amerykańskiego producenta w postaci NZXT.

NZXT H6 Flow oferuje białą i czarną wersję kolorystyczną

NZXT H6 Flow (RGB) to obudowa o wymiarach 435 x 287 x 415 milimetrów i masie 9,4 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z dwoma panelami z hartowanego szkła, przewiewnym topem i bokiem oraz dodatkową płaszczyzną dla wentylatorów. Całość oferuje beznarzędziowy system (de)montażu.

W środku zmieszczą się płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 365 milimetrów, wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 163 milimetrów oraz zasilacze nie dłuższe niż 200 milimetrów. Nie jest to więc propozycja dla zestawów komputerowych z topowych części.

Pod względem wentylacji mowa o maksymalnie dziewięciu wentylatorach. Trzech 120-milimetrowych na ścięciu, dwóch 140-milimetrowych lub trzech 120-milimetrowych na górze, dwóch 140-milimetrowych na dole i jednym 120-milimetrowym z tyłu. Fabrycznie dostajemy trzy jednostki NZXT F120Q, a więc szału nie ma. Fani chłodzenia cieczą zmieszczą tutaj radiatory o długości do 360 milimetrów.

Panel I/O znalazł się z przodu obudowy, przy jej dolnej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, jedno złącze audio oraz przycisk Power.

Obudowa NZXT H6 Flow trafiła już do pierwszych sklepów, do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny w Polsce to 519 złotych za wersję podstawową i 649 złotych za wersję z RGB LED.

Źródło zdjęć: NZXT

Źródło tekstu: oprac. własne