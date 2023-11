Dell przedstawia nowe monitory kuszące głęboką czernią

Szukasz nowego monitora do pracy? Zależy Ci na dobrym odzwierciedleniu kolorów i czerni? Nie chcesz męczyć oczu? Dell ma coś dla Ciebie!

Na rynku mamy monitory z trzema głównymi typami matryc - TN, IPS oraz VA. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony i lepiej lub gorzej sprawdza się w innych zadaniach. Jest jeszcze oczywiście technologia OLED, ale ze względu na wysoką cenę zarezerwowana jest ona głównie dla najdroższych monitorów.

Nowe monitory Della mają kosztować ok. 1999 i 2699 zł

Podczas ubiegłorocznych targów CES 2022 w Las Vegas czołowy producent matryc w postaci LG pokazał nowe rozwiązanie, czyli IPS Black. Jak sama nazwa wskazuje dostajemy tutaj do 35% głębszą czerń oraz dwukrotnie wyższy kontrast niż w przypadku standardowych matryc IPS.

Dell UltraSharp U2724D(E) to nowe, 27-calowe monitory z matrycą IPS Black o rozdzielczości 2560 x 1400 pikseli, częstotliwości odświeżania do 120 Hz i czasie reakcji (GtG) 5 milisekund. Mowa o typowym kontraście wynoszącym 2000:1 i jasności do 350 cd/m2. W przypadku odzwierciedlenia kolorów producent deklaruje pokrycie palety sRGB w 100% i DCI-P3 w 98%. Całość dopełnia fabryczna kalibracja.

Amerykańskie monitory posiadają regulację wysokości i pochylenia matrycy. Nie zabrakło też takich funkcjonalności jak PbP i PiP. Brak tutaj słowa o gamingowych dodatkach pokroju NVIDIA G-Sync czy AMD FreeSync, ale w końcu nie są to jednostki skierowane do graczy.

Czym się różnią oba modele? Zestawem I/O. Dell UltraSharp U2724D posiada po jednym HDMI i DisplayPort 1.4, złącze audio, USB typu C z funkcją szybkiego ładowania i dodatkowy HUB USB. Dell UltraSharp U2724DE oferuje dodatkowo złącze Thunderbolt 3, RJ-45 oraz funkcję KVM.

Opisywane monitory trafią do sprzedaży 9 listopada. Sugerowane ceny to 480 dolarów za Dell UltraSharp U2724D i 650 dolarów za Dell UltraSharp U2724DE, czyli około 1999 i 2699 złotych. W Polsce tradycyjnie będzie zapewne nieco drożej ze względu na różnice w podatkach.

