Sprzęt

Tesla AI5 pokazana. Układy powstaną u Samsunga i TSMC

Na rynku sprzętu do obsługi AI wyłania się nowy gracz. Rękawice NVIDII, AMD czy Intelowi chce rzucić Tesla. Nie chodzi jednak o sprzęt do uruchamiania LLM.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tesla zrobiła kolejny krok w rozwoju własnych układów dla autonomicznej jazdy. Elon Musk poinformował dzisiaj, że jego firma zakończyła projekt chipu nowej generacji, AI5. Ma być on znacznie mocniejszy od obecnych rozwiązań. Według wcześniejszych zapowiedzi zobaczymy wydajność zbliżoną do akceleratorów AI z rodziny NVIDIA Hopper, a dwa takie układy mają dorównywać jednemu układowi NVIDIA Blackwell.

Dalsza część tekstu pod wideo

Następne chipy w postaci AI6 oraz Dojo 3 są już rozwijane

Ciekawie wygląda też zaplecze produkcyjne. Tesla podzieliła wytwarzanie AI5 pomiędzy Samsunga i TSMC, co ma ograniczyć ryzyko problemów z dostępnością i dać większą kontrolę nad dostawami w razie skoku popytu. Na samym chipie się jednak nie kończy. Do projektu dołączono też pamięci SK hynix, najpewniej LPDDR5X, zintegrowane bezpośrednio w pakiecie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zestaw Radio Pioneer SPH-DA97DAB z 1DIN uniwersalnym zestawem montażowym
Zestaw Radio Pioneer SPH-DA97DAB z 1DIN uniwersalnym zestawem montażowym
0 zł
2749 zł - najniższa cena
Kup teraz 2749 zł
Radio samochodowe PIONEER DEH-S121UB
Radio samochodowe PIONEER DEH-S121UB
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Radio samochodowe BLOW AVH-8890 Bluetooth Pilot
Radio samochodowe BLOW AVH-8890 Bluetooth Pilot
0 zł
96 zł - najniższa cena
Kup teraz 96 zł
Advertisement

Z opisu konstrukcji wynika, że AI5 może otrzymać aż 12 kości, każda po 16 GB, co dawałoby łącznie 192 GB na jeden SoC. To bardzo ambitna konfiguracja jak na układ projektowany z myślą o zastosowaniach brzegowych, ale dobrze wpisuje się w kierunek, w którym Tesla rozwija własne systemy AI - z dużym naciskiem na lokalne przetwarzanie danych i wysoką przepustowość pamięci.

To jednak dopiero początek większej ofensywy. Musk zapowiedział, że AI6, Dojo 3 i kolejne układy są już rozwijane, a w tle pojawiają się też informacje o bardzo krótkich, około dziewięciomiesięcznych cyklach projektowych. Jeśli te plany się utrzymają, Tesla w najbliższych kwartałach może stać się nie tylko producentem aut i robotów, ale też jednym z bardziej agresywnych graczy na rynku chipów AI.

Sapphire Radeon RX 9600 XT Pulse 16 GB
Image
telepolis
AI samsung sztuczna inteligencja tsmc Tesla SK Hynix Tesla AI5
Źródła zdjęć: Tesla
Źródła tekstu: Tesla, oprac. własne