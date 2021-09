Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Co tym razem? [20.09.2021]

Kolejny poniedziałek (20.09.2021) to kolejne Okazje tygodnia w Biedronce, a wraz z nimi nowa porcja taniej elektroniki. W najbliższym tygodniu będzie to smartwatch.

Biedronka już zdążyła nas wszystkich przyzwyczaić, że cyklicznie wrzuca do oferty tanią elektronikę lokalnych importerów. Kolejny tydzień z rzędu tradycji staje się zadość. Tym razem padło na smartwatch, a właściwie opaskę fitness, która inteligetny zegarek nieśmiało naśladuje.

Mowa o modelu Forever ForeVigo SW-300, opartym na niewielkiej kwadratowej kopercie o szerokości 37,1 mm i grubości 11,9 mm, z ekranem 1,3’’ IPS 240x240 px oraz baterią 180 mAh.

Jak już zostało wspomniane, nie jest to sensu stricto smartwatch, bo nie dysponuje jakkolwiek otwartym systemem operacyjnym, ale poprzez aplikację Forever Smart można go sparować ze smartfonem, by synchronizować dane i w niewielkim stopniu z poziomu nadgarstka sterować telefonem.

Po stronie funkcjonalności niedrogie urządzenie zapewnia krokomierz, a także liczniki przebytego dystansu i spalonych kalorii. Co za tym idzie, wspiera takie aktywności jak chód, marsz, bieg i kolarstwo. Ponadto, ForeVigo SW-300 został wyposażony w prosty monitor snu. Oprócz tego wskazuje pogodę, wyświetla powiadomienia i może zarządzać odtwarzaczem muzyki.

Według danych producenta czas pracy na akumulatorze wynosi około 10 dni. Całości dopełnia natomiast wodoszczelność klasy IP67. Warto też podkreślić, że w zestawie, obok jednostki zasadniczej i ładowarki, znajdziemy też nie jeden, lecz dwa paski. Pierwszy to konstrukcja typowo sportowa, silikonowa, drugi – bardziej na co dzień, stalowy.

Oficjalna cena detaliczna prezentowanego zegarka to 179 zł i tyle mniej więcej kosztuje on obecnie. Biedronka tymczasem życzy sobie 139 zł. Przypomnijmy jeszcze, oferta rusza w poniedziałek 20.09 i potrwa do wyczerpania zapasów.

