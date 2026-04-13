Biedronka kusi kierowców. Za 99 zł masz sprzęt 3 w 1

Wideorejestratory cieszą się ogromną popularnością. Nic w tym zaskakującego. W momencie wypadku lub kolizji mogą okazać się nieocenione, w końcu polskie prawo przewiduje użycie nagrania z nich w formie dowodu w sprawie. Problemem jest fakt, że większość z nich nagrywa tylko to, co dzieje się z przodu auta. Promocja, którą wrzuciła Biedronka, rozwiązuje ten problem i to aż w nadmiarze.

Wideorejestrator 3 w 1 za 99 zł

Od czwartku (16 kwietnia) w Biedronce dostępne będą aż dwa wideorejestratory marki GTX Max w cenie zaledwie 99 zł. Jeden z nich zaoferuje ekran o przekątnej 4 cali, a drugi 2-calowy wyświetlacz. Wybór jednego lub drugiego zależy od indywidualnych preferencji.

To, co wyróżnia urządzenia to możliwość nagrywania aż 3 perspektyw jednocześnie. W zestawie znajduje się między innymi kamera wsteczna, która rejestruje też to, co dzieje się za samochodem. Poza tym każde z urządzeń wyposażone jest też w dodatkowy aparat, który nagrywa wnętrze samochodu. W momencie kolizji lub wypadku będzie to bardzo mocny dowód.

Promocja, która kusi kierowców

Kamery z Biedronki oferują nagrywanie w pętli oraz funkcję wykrywania ruchu. Maksymalny kąt rejestrowania obrazu to aż 140 stopni, więc na wideo złapiemy niemal wszystko, co dzieje się przed samochodem. W zestawie znajdują się też zasilacz do gniazdka zapalniczki oraz dedykowanych uchwyt.