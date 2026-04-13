Biedronka kusi kierowców. Za 99 zł masz sprzęt 3 w 1

Sprzęt

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 08:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wideorejestratory cieszą się ogromną popularnością. Nic w tym zaskakującego. W momencie wypadku lub kolizji mogą okazać się nieocenione, w końcu polskie prawo przewiduje użycie nagrania z nich w formie dowodu w sprawie. Problemem jest fakt, że większość z nich nagrywa tylko to, co dzieje się z przodu auta. Promocja, którą wrzuciła Biedronka, rozwiązuje ten problem i to aż w nadmiarze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wideorejestrator 3 w 1 za 99 zł

Od czwartku (16 kwietnia) w Biedronce dostępne będą aż dwa wideorejestratory marki GTX Max w cenie zaledwie 99 zł. Jeden z nich zaoferuje ekran o przekątnej 4 cali, a drugi 2-calowy wyświetlacz. Wybór jednego lub drugiego zależy od indywidualnych preferencji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wideorejestrator MUFU Moto Cam V20S
Wideorejestrator MUFU Moto Cam V20S
0 zł
629.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 629.99 zł
Wideorejestrator NAVITEL R600
Wideorejestrator NAVITEL R600
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Wideorejestrator 70MAI S500 + Kamera tylna
Wideorejestrator 70MAI S500 + Kamera tylna
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Advertisement

To, co wyróżnia urządzenia to możliwość nagrywania aż 3 perspektyw jednocześnie. W zestawie znajduje się między innymi kamera wsteczna, która rejestruje też to, co dzieje się za samochodem. Poza tym każde z urządzeń wyposażone jest też w dodatkowy aparat, który nagrywa wnętrze samochodu. W momencie kolizji lub wypadku będzie to bardzo mocny dowód.

Promocja, która kusi kierowców

Kamery z Biedronki oferują nagrywanie w pętli oraz funkcję wykrywania ruchu. Maksymalny kąt rejestrowania obrazu to aż 140 stopni, więc na wideo złapiemy niemal wszystko, co dzieje się przed samochodem. W zestawie znajdują się też zasilacz do gniazdka zapalniczki oraz dedykowanych uchwyt.

Oba urządzenia będą dostępne w cenie zaledwie 99 zł. Promocja rusza 16 kwietnia i potrwa do 29 kwietnia.

Image
telepolis
biedronka wideorejestrator biedronka gazetka Biedronka wideorejestrator Biedronka promocja wideorejestrator 3 w 1 wideorejestrator GT Max
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Biedronka, oprac. wł